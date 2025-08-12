Home > विदेश > जापान से लेकर भूटान तक, आवारा कुत्तों को देश से निकालने के लिए इन देशों ने किया ऐसा काम, सुन ठनक जाएगा माथा

जापान से लेकर भूटान तक, आवारा कुत्तों को देश से निकालने के लिए इन देशों ने किया ऐसा काम, सुन ठनक जाएगा माथा

Stray Dogs: जापान में पशु कल्याण के सख्त नियम हैं। यहाँ आवारा कुत्तों को पकड़ा जाता है, उन्हें क्वारंटाइन किया जाता है और गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पशु चिकित्सक आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रण में रखने के लिए कम लागत वाले नसबंदी कार्यक्रम चलाते हैं।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 12, 2025 15:03:55 IST

Stray Dogs
Stray Dogs

Stray Dogs Problem :  कुत्तों के काटने और रेबीज़ के बढ़ते मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 8 हफ़्तों के भीतर सभी आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर डॉग शेल्टर में रखा जाए। कोर्ट ने साफ़ कहा है कि लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जहाँ कुछ लोग इस फ़ैसले को जनता को राहत देने वाला क़दम बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पशु अधिकार संगठन पेटा इंडिया का कहना है कि यह न तो कोई वैज्ञानिक समाधान है और न ही कोई स्थायी समाधान।

उनका मानना है कि आवारा कुत्तों को हटाने के बजाय, मूल कारणों पर काम करना ज़रूरी है। अब जब सरकारी एजेंसियों ने मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया है, तो सवाल उठता है कि दुनिया के वे कौन से देश हैं जिन्होंने इस समस्या को लगभग ख़त्म कर दिया है, और उन्होंने यह अद्भुत काम कैसे किया? आइए जानते हैं।

कुत्तों की नसबंदी करने वाला देश बना भूटान

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, भारत का पड़ोसी देश भूटान 2023 तक 100% आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला देश बन गया है। इसके लिए, भूटान ने 2021 में राष्ट्रव्यापी त्वरित कुत्ता जनसंख्या प्रबंधन और रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया। हालाँकि, नसबंदी और टीकाकरण कार्यक्रम लगभग 14 वर्षों तक अलग-अलग चरणों में चला। 2021 से 2023 तक, 1.5 लाख से ज़्यादा आवारा कुत्तों की नसबंदी की गई। इस कार्यक्रम का बजट लगभग 29 करोड़ रुपये था।

मोरक्को ने अपनाया मानवीय तरीका

मोरक्को ने आवारा कुत्तों से निपटने के लिए एक मानवीय तरीका अपनाया। देश में TNVR कार्यक्रम शुरू किया गया, यानी ट्रैप-न्यूटर-वैक्सीनेट-रिटर्न। इसमें कुत्तों को पकड़ना, उनकी नसबंदी करना, उन्हें रेबीज का टीका लगाना, टैग लगाना और फिर उन्हें उनके पुराने इलाकों में छोड़ना शामिल है। पिछले पाँच वर्षों में, सरकार ने इस कार्यक्रम पर लगभग 23 मिलियन डॉलर (लगभग 190 करोड़ रुपये) खर्च किए हैं।

ऐसा करने वाला यूरोप का पहला देश बना नीदरलैंड

नीदरलैंड आज यूरोप का पहला ऐसा देश है जहाँ आवारा कुत्ते नहीं हैं, जबकि 19वीं और 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में यहाँ आवारा कुत्तों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। शुरुआत में, सरकार ने कुत्तों को मारने, पट्टा कानून और कुत्तों पर कर लगाने जैसे कदम उठाए, लेकिन करों से बचने के लिए लोगों ने और ज़्यादा कुत्तों को छोड़ना शुरू कर दिया। 20वीं सदी के अंत में, पशु दुर्व्यवहार को अपराध घोषित कर दिया गया और तीन बड़े बदलाव किए गए: दुकानों से खरीदे गए कुत्तों पर भारी कर, एक CNVR कार्यक्रम (पकड़ो, नसबंदी करो, टीका लगाओ, छोड़ो) और एक पालतू-पुलिस बल जो दुर्व्यवहार करने वालों पर मुकदमा चलाता है और जानवरों को बचाता है।

दिल्ली के बाद अब इस राज्य के सड़कों पर नहीं दिखेंगे एक भी कुत्ते, कोर्ट ने दिया ऐसा आदेश, डॉग लवर्स के उड़े होश

जापान की इस वजह से होती है आलोचना 

जापान में पशु कल्याण के सख्त नियम हैं। यहाँ आवारा कुत्तों को पकड़ा जाता है, उन्हें क्वारंटाइन किया जाता है और गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पशु चिकित्सक आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रण में रखने के लिए कम लागत वाले नसबंदी कार्यक्रम चलाते हैं। इच्छामृत्यु की भी अनुमति है, लेकिन केवल बीमार या खतरनाक कुत्तों के लिए। टोक्यो जैसे कुछ इलाकों में, यह गैस चैंबर का इस्तेमाल करके किया जाता है। इस पद्धति की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि कुत्तों को मरने से पहले 15 मिनट तक तड़पना पड़ता है।

दक्षिण कोरिया ने किया ये काम 

दक्षिण कोरिया में लावारिस पालतू जानवरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे निपटने के लिए, सरकार ने आवारा बिल्लियों के लिए ट्रैप-न्यूटर-रिटर्न (TNR) कार्यक्रम शुरू किया है। यानी बिल्लियों को पकड़कर उनकी नसबंदी की जाती है और फिर उन्हें उनके पुराने इलाके में वापस छोड़ दिया जाता है।

हमारी मानवता को खत्म…,आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राहुल गांधी ने कही ऐसी बात, सुन BJP भी रह गई दंग

Tags: stray dogs
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रोजाना उबले अंडे खाने से क्या होता है?

August 12, 2025

Phone से बात पर क्यों होने लगता है गर्दन मे...

August 12, 2025

भारत की ये 10 बातें कर देंगी आपको हैरान

August 12, 2025

क्या आपको पता हैं लंगड़ा आम के नाम की कहानी?...

August 12, 2025

आप भी जानिए white sauce pasta बनाने का सबसे आसान...

August 11, 2025

जानिए आंवला खाने के बेहतरीन फायदे

August 11, 2025
जापान से लेकर भूटान तक, आवारा कुत्तों को देश से निकालने के लिए इन देशों ने किया ऐसा काम, सुन ठनक जाएगा माथा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

जापान से लेकर भूटान तक, आवारा कुत्तों को देश से निकालने के लिए इन देशों ने किया ऐसा काम, सुन ठनक जाएगा माथा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जापान से लेकर भूटान तक, आवारा कुत्तों को देश से निकालने के लिए इन देशों ने किया ऐसा काम, सुन ठनक जाएगा माथा
जापान से लेकर भूटान तक, आवारा कुत्तों को देश से निकालने के लिए इन देशों ने किया ऐसा काम, सुन ठनक जाएगा माथा
जापान से लेकर भूटान तक, आवारा कुत्तों को देश से निकालने के लिए इन देशों ने किया ऐसा काम, सुन ठनक जाएगा माथा
जापान से लेकर भूटान तक, आवारा कुत्तों को देश से निकालने के लिए इन देशों ने किया ऐसा काम, सुन ठनक जाएगा माथा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?