Home > विदेश > 50% टैरिफ के बाद भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर ट्रंप का बड़ा ऐलान, कही ऐसी बात सुन दंग रह गए भारतीय

50% टैरिफ के बाद भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर ट्रंप का बड़ा ऐलान, कही ऐसी बात सुन दंग रह गए भारतीय

Donald Trump Tariff:डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल ख़रीदने पर भारत पर पहले से लगे 25 प्रतिशत टैरिफ़ को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया और अब उन्होंने भारत के साथ व्यापार समझौता करने को लेकर भी बड़ी बात कही है।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 8, 2025 07:52:18 IST

Donald Trump Tariff
Donald Trump Tariff
Donald Trump Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार वार्ता करने से साफ़ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक टैरिफ़ को लेकर विवाद बना रहेगा, तब तक भारत के साथ व्यापार समझौता स्थगित रहेगा। उन्होंने गुरुवार को ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा कि, जब तक हम टैरिफ़ का मुद्दा नहीं सुलझा लेते, तब तक व्यापार समझौते पर कोई बातचीत नहीं होगी।

भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ

डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल ख़रीदने पर भारत पर पहले से लगे 25 प्रतिशत टैरिफ़ को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया और अब उन्होंने भारत के साथ व्यापार समझौता करने को लेकर भी बड़ी बात कही है। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ़ बढ़ाने के फ़ैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम देश के किसानों के हितों से समझौता नहीं कर सकते। पीएम मोदी ने एक बयान में कहा कि हमारे किसानों का हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरे भाई-बहनों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा।

ट्रंप ने बढ़ाया टैरिफ़ 

इससे पहले, व्हाइट हाउस ने बुधवार को एक कार्यकारी आदेश जारी कर भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ़ लगाया, जिससे कुल टैरिफ़ बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया। ट्रम्प प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए टैरिफ बढ़ाने के लिए विशेष रूप से भारत द्वारा रूसी तेल के निरंतर आयात की ओर इशारा किया।
आदेश में दावा किया गया है कि ये आयात, चाहे प्रत्यक्ष हों या बिचौलियों के माध्यम से, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक असामान्य और असाधारण खतरा पैदा करते हैं। इसके अलावा, राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा है कि भारत को रूसी तेल नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन विदेश मंत्रालय ने अपने निवेश हितों का हवाला देते हुए तेल आयात रोकने से इनकार कर दिया।

Tags: Donald Trump tariffhome-hero-pos-1
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सुबह खाली पेट तेजपत्ता का पानी पीने से शरीर मे...

August 7, 2025

केसर की चाय पीने से क्या होता है?

August 7, 2025

Brush करने के तुरंत बाद चाय पीने से होगा कुछ...

August 7, 2025

क्या है तिरंगे के रंगों का मतलब और अशोक चक्र...

August 7, 2025

बालों को नैचुरली करना चाहते काला, तो अपनाएं ये 5...

August 7, 2025

इस तरह खाना शुरू कर दे मखाना, 1 नही मिलेंगे...

August 7, 2025
50% टैरिफ के बाद भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर ट्रंप का बड़ा ऐलान, कही ऐसी बात सुन दंग रह गए भारतीय

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

50% टैरिफ के बाद भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर ट्रंप का बड़ा ऐलान, कही ऐसी बात सुन दंग रह गए भारतीय

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

50% टैरिफ के बाद भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर ट्रंप का बड़ा ऐलान, कही ऐसी बात सुन दंग रह गए भारतीय
50% टैरिफ के बाद भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर ट्रंप का बड़ा ऐलान, कही ऐसी बात सुन दंग रह गए भारतीय
50% टैरिफ के बाद भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर ट्रंप का बड़ा ऐलान, कही ऐसी बात सुन दंग रह गए भारतीय
50% टैरिफ के बाद भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर ट्रंप का बड़ा ऐलान, कही ऐसी बात सुन दंग रह गए भारतीय
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?