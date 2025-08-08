50% टैरिफ के बाद भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर ट्रंप का बड़ा ऐलान, कही ऐसी बात सुन दंग रह गए भारतीय

Donald Trump Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार वार्ता करने से साफ़ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक टैरिफ़ को लेकर विवाद बना रहेगा, तब तक भारत के साथ व्यापार समझौता स्थगित रहेगा। उन्होंने गुरुवार को ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा कि, जब तक हम टैरिफ़ का मुद्दा नहीं सुलझा लेते, तब तक व्यापार समझौते पर कोई बातचीत नहीं होगी।

भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ

डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल ख़रीदने पर भारत पर पहले से लगे 25 प्रतिशत टैरिफ़ को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया और अब उन्होंने भारत के साथ व्यापार समझौता करने को लेकर भी बड़ी बात कही है। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ़ बढ़ाने के फ़ैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम देश के किसानों के हितों से समझौता नहीं कर सकते। पीएम मोदी ने एक बयान में कहा कि हमारे किसानों का हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरे भाई-बहनों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा।

ट्रंप ने बढ़ाया टैरिफ़

इससे पहले, व्हाइट हाउस ने बुधवार को एक कार्यकारी आदेश जारी कर भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ़ लगाया, जिससे कुल टैरिफ़ बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया। ट्रम्प प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए टैरिफ बढ़ाने के लिए विशेष रूप से भारत द्वारा रूसी तेल के निरंतर आयात की ओर इशारा किया।