गाजा में मुसलमानों के खून से खेली जाएगी होली! नेतन्याहू के सुरक्षा कैबिनेट का बड़ा प्लान आया सामने, सुन सड़कों पर उतरे हजारों यहूदी

Gaza War: यह विरोध प्रदर्शन पिछले कुछ महीनों में हुए सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक था। सेना ने भी गाजा पर कब्जे की योजना पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि इस कदम से बंदियों को खतरा होगा, सैनिकों को अनावश्यक रूप से खतरा होगा और गाजा में मानवीय संकट गहराएगा।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 10, 2025 14:28:00 IST

israel hamas war
israel hamas war

Gaza War: गाजा और इजरायल के बीच जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुन हर कोई हैरान रह गया। बता दें कि पीएम नेतन्याहू के कार्यालय ने इस बात की पुष्टि की है कि इज़राइल की सुरक्षा कैबिनेट ने गाजा शहर पर नियंत्रण करने की योजना को मंज़ूरी दे दी है। इस बात की पुष्टि शुक्रवार को की गई। 

इज़राइल में विरोध प्रदर्शन शुरू

इज़राइल के इस योजना की दुनिया भर के संगठनों ने निंदा की है और अब इज़राइल में ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। शनिवार शाम को तेल अवीव और इज़राइल के विभिन्न शहरों में हज़ारों प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए और इज़राइल द्वारा गाजा शहर पर कब्ज़ा करने के लिए नियोजित अभियान शुरू करने से पहले बंधक समझौते और युद्धविराम समझौते की माँग की।

संयुक्त राष्ट्र ने दी चेतावनी

वहीं ये खबर सामने आने के बाद से इजरायल के उन  परिवारों ने आम हड़ताल का आह्वान किया है जिनके अपने अभी भी गाजा में बंधक हैं। उन्होने ये चेतावनी दी है कि यह उनके प्रियजनों के लिए मौत की घंटी होगी। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि पूर्ण सैन्य कब्ज़े के गाजा में बंदी बनाए गए फ़िलिस्तीनी नागरिकों और इज़राइली बंधकों के लिए ‘विनाशकारी परिणाम’ हो सकते हैं। इज़राइल में ब्रिटेन के राजदूत ने कहा है कि यह ‘एक बहुत बड़ी भूल’ होगी।

सड़कों पर उतरी इजरायल की जनता 

यह विरोध प्रदर्शन पिछले कुछ महीनों में हुए सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक था। सेना ने भी गाजा पर कब्जे की योजना पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि इस कदम से बंदियों को खतरा होगा, सैनिकों को अनावश्यक रूप से खतरा होगा और गाजा में मानवीय संकट गहराएगा। अब जनता भी इस फैसले के विरोध में खुलकर सड़कों पर उतर आई है।शनिवार की रैलियों से पहले एक प्रेस वार्ता में, बंधक एवं लापता परिवार मंच ने कहा, “हमारे प्रियजनों की बलि देने के सरकार के फैसले पर लाल झंडा लहरा रहा है।” मंच ने निर्णयकर्ताओं से आग्रह किया, “एक व्यापक बंधक समझौते पर पहुँचें, युद्ध रोकें, हमारे प्रियजनों को वापस लाएँ, उनका समय समाप्त हो गया है।”

पूरी योजना क्या है?

 इस योजना के 5 उद्देश्य बताए गए हैं। जो इस प्रकार हैं-

1.हमास को निरस्त्र करना

2. सभी बंधकों को वापस करना

3.गाजा पट्टी का विसैन्यीकरण

 4.क्षेत्र का सुरक्षा नियंत्रण अपने हाथ में लेना

5.एक वैकल्पिक नागरिक प्रशासन स्थापित करना जो न तो हमास हो और न ही फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण।

इज़राइली सेना ने कहा, “इज़राइली रक्षा बल युद्ध क्षेत्रों के बाहर नागरिक आबादी को मानवीय सहायता प्रदान करते हुए गाजा शहर पर नियंत्रण करने की तैयारी करेंगे।”

