दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स ने पीएम मोदी के लिए खींची कुर्सी, बोले- मोदी की बहुत याद आती है

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा पूरा हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी का यह दौरा बहुत बहुत अहम था। पीएम मोदी ने 36 घंटे में छह द्विपक्षीय बैठकें की। इसके अलावा पीएम मोदी ने एलन मस्क के बच्चों के साथ मस्ती भी की। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती ट्रंप के पहले कार्यक्रम के दौरान हुई, जो कि उनके दूसरे कार्यकाल में इस अमेरिकी दौरे से और मजबूत हो गई है। इस दौरान दोनों नेताओं की कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई, जिसे देखकर लोग उनकी दोस्ती की बात कर रहे हैं।

इस वीडियो के आखिर में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी कुर्सी पर बैठकर नोटबुक में अपना नोट लिख रहे हैं और ट्रंप उनके पीछे खड़े हैं। इसी बीच जब पीएम मोदी अपना नोट खत्म करके उठने की कोशिश करते हैं तो पीछे खड़े ट्रंप आगे आकर पीएम मोदी की कुर्सी पीछे खींच लेते हैं ताकि पीएम मोदी को उठने में कोई दिक्कत न हो। इसके बाद जब पीएम मोदी कुर्सी से उठते हैं तो ट्रंप कुर्सी को वापस उसी जगह पर रख देते हैं।

Behind the Scenes: Trump tells Modi: “We Missed You A Lot”. pic.twitter.com/ynr68mVBn7

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) February 13, 2025