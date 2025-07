‘मैंने निकाह किया, जिना नहीं’! मरने से पहले पाकिस्तानी मेहबूबा के आखिरी शब्द, फिर चाचा-भाईजान ने बिना तरस खाए गोलियों से किया छनली, Video हुआ Viral

Pakistan Honor Killing: परिवारों की मर्ज़ी के बिना निकाह करना पाकिस्तानी कपल को भारी पड़ गया। मोहब्बत का नतीजा एक युवा जोड़े की जान लेना हुस। एक बार फिर प्यार की सूली पाकिस्तानी जोड़ा चढ़ लगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक युवा जोड़े को अपने परिवारों की मर्ज़ी के बिना अपनी मर्ज़ी से शादी करने पर सरेआम मार डाला गया। वहीँ अब सोशल मीडिया पर इस ‘ऑनर किलिंग’ का एक खतरनाक वीडियो वायरल हो रहा है। इसके बाद पूरे पाकिस्तान में गुस्से की लहर दौड़ गई है, वीडियो जारी होने के बाद ग्यारह लोगों को गिरफ़्तार किया गया है।

जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने फुटेज की प्रामाणिकता की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने इस मामले को लेकर कहा कि हत्याएँ बलूचिस्तान प्रांत के देघारी जिले में हुईं। इस खतरनाक क्लिप में, बानो वहां की ही बोली में कह रही है कि हत्यारों से भिड़ने से पहले उसकी शादी वैध है। जानकारी के मुताबिक वो कहती है, “आओ, मेरे साथ सात कदम चलो, फिर तुम मुझे गोली मार सकते हो। वहीँ यह स्पष्ट नहीं है कि उसका क्या मतलब था। कुछ सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने दावा किया है कि उसके आखिरी शब्द थे, “मैंने निकाह किया है, ज़िना नहीं…” लड़की को गोली मारने के बाद, उसके पति को भी गोली मार दी जाती है।

वहीँ बेरहमी से की गई हत्या के बाद, ऑनर किलिंग की क्रूर प्रथा को समाप्त करने की मांग पाकिस्तान में उठने लगी है। वहीँ इस भयावह वीडियो में, एक व्यक्ति दिनदहाड़े एक लड़की को बेहद करीब से गोली मार देता है। जबकि वहाँ मौजूद लोग चुपचाप देख रहे हैं। पुलिस ने पीड़ितों की पहचान बानो बीबी और अहसान उल्लाह के रूप में की है, जिन्होंने कथित तौर पर दुल्हन के परिवार की इच्छा के विरुद्ध विवाह किया था।

Pakistan: A horrifying video from KPK shows the honor killing by an Islamic mob for marrying by choice out of tribe , the killing was carried out by active support from Pakistan authorities

Please REPOST pic.twitter.com/3rVqb6aXi6

— Abdul Kitabi عبد (@KitabiAbdul) July 20, 2025