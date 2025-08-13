कनाडा में लॉरेंस गैंग ने ऐसा क्या किया कि पूरे देश में मच गया हाहाकार ? मामला जान भारत सरकार के भी उड़े होश, हर तरफ हो रही चर्चा

Canada: कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की है क्योंकि यह गिरोह हिंसा और धमकियाँ फैला रहा है। भारत पहले ही कनाडा सरकार से इन गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध कर चुका है। कंजर्वेटिव पार्टी ने यह मांग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टरों द्वारा कनाडा में गायकों और कलाकारों को खुलेआम गोलीबारी और धमकाने की घटनाओं के बाद उठाई है।

लॉरेंस गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग

कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी ने संघीय सरकार से लॉरेंस गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि यह गिरोह पूरे कनाडा में हिंसक अपराध, धमकियाँ और भय फैला रहा है। पार्टी की ओर से कनाडा सरकार को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें बताया गया था कि यह गिरोह कनाडा में खुलेआम हमला करने के बाद इंटरनेट मीडिया पर ज़िम्मेदारी ले रहा है।

भारत ने की कार्रवाई की मांग

लॉरेंस बिश्नोई गैंग ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा और ओंटारियो में दक्षिणी समुदाय को निशाना बना रहा है। भारत पहले ही कनाडा के लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर चुका है। पंजाब के लगभग 29 गैंगस्टर वर्तमान में कनाडा में रह रहे हैं। इनमें पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मुख्य आरोपी लॉरेंस का करीबी आतंकवादी गोल्डी बरार भी शामिल है।

जबरन वसूली और लक्षित हिंसा

ब्रिटिश कोलंबिया के प्रधानमंत्री डेविड एबी ने एक बयान में कहा था कि आतंकवादी घोषित होने से पुलिस को जाँच और रोकथाम के लिए ज़रूरी उपकरणों का इस्तेमाल करने में मदद मिलती है। इससे पुलिस को महत्वपूर्ण जाँच उपकरण मिलते हैं। जुलाई में, अल्बर्टा के प्रधानमंत्री डैनियल स्मिथ ने भी इसी तरह की माँग की थी। स्मिथ ने 14 जुलाई को एक फ़ेसबुक पोस्ट में कहा था कि बिश्नोई गिरोह को औपचारिक रूप से आतंकवादी संगठन घोषित करने से उसे काफ़ी शक्तियाँ मिल जाएँगी।

अल्बर्टा के जन सुरक्षा मंत्री माइक एलिस ने कहा कि विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिली है जिससे पता चलता है कि बिश्नोई गिरोह प्रांत और कनाडा के अन्य हिस्सों में जबरन वसूली और लक्षित हिंसा में शामिल है। ब्रिटिश कोलंबिया से कंज़र्वेटिव पार्टी की सांसद जोडी टूर और ब्रैम्पटन शहर के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने भी बिश्नोई गिरोह को आतंकवादी संगठन घोषित करने का समर्थन किया है।

कनाडा सरकार ने क्या कहा?

कनाडा सरकार ने कहा कि वह इन माँगों पर विचार कर रही है। कनाडा की अपराध रोकथाम राज्य सचिव रूबी सहोता ने कहा कि आपराधिक संगठनों को आतंकवादी संगठनों के रूप में सूचीबद्ध किए जाने के कई उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि वह एक समग्र, साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण का पूरा समर्थन करती हैं। उन्होंने आगे कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए, और यदि कोई समूह इन मानदंडों को पूरा करता है, तो उसे बिना किसी देरी के सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।