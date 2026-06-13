Home > विदेश > Mycoplasma क्या है? जिसकी वजह से चली गई थाईलैंड की राजकुमार की जान; जानें लक्षण और बचाव के उपाय

Mycoplasma क्या है? जिसकी वजह से चली गई थाईलैंड की राजकुमार की जान; जानें लक्षण और बचाव के उपाय

Princess Bajrakitiyabha Mahidol Death: रॉयल हाउसहोल्ड ब्यूरो ने बताया कि थाईलैंड की राजकुमारी बज्रकितियाभा महिदोल, जो एक वकील और राजा महा वजिरालोंगकोर्न की सबसे बड़ी संतान थीं, का 47 साल की उम्र में निधन हो गया.

By: JP Yadav | Published: June 13, 2026 12:26:05 PM IST

Mycoplasma क्या है? जिसकी वजह से चली गई थाईलैंड की राजकुमार की जान; जानें लक्षण और बचाव के उपाय
Mycoplasma क्या है? जिसकी वजह से चली गई थाईलैंड की राजकुमार की जान; जानें लक्षण और बचाव के उपाय


Princess Bajrakitiyabha Mahidol Death: कुत्तों को टहलाते समय बेहोश होने के बाद तीन साल तक कोमा में रहने वाली थाई राजकुमारी का गुरुवार (10 जून, 2026) को निधन हो गया. रॉयल हाउसहोल्ड ब्यूरो ने बताया कि थाईलैंड की राजकुमारी बज्रकितियाभा महिदोल का 47 साल की उम्र में निधन हो गया. शुक्रवार को जारी बयान के अनुसार, गुरुवार शाम बैंकॉक के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया. यहां तीन साल पहले बीमारी के कारण बेहोश होने के बाद से उनका इलाज चल रहा था.  वह एक वकील और राजा महा वजिरालोंगकोर्न की सबसे बड़ी संतान थीं.

 प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल ने टीवी पर दिए भाषण में कहा कि यह नुकसान सिर्फ़ लोगों को दी गई बुरी खबर नहीं है, बल्कि पूरे देश के दिलों में एक गहरा दुख है. उन्होंने कहा कि राजकुमारी ‘थाईलैंड का गौरव’ थीं और ‘दया, न्याय और समानता वाला समाज बनाने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हमेशा देश के लिए एक नैतिक विरासत और थाई लोगों की पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक रोशनी बनी रहेगी. 

You Might Be Interested In

चमत्कार की आस में थे समर्थक

किंग चुलालोंगकोर्न मेमोरियल अस्पताल के एट्रियम में शोक मनाने वालों का एक छोटा समूह इकट्ठा हुआ. यहां राजकुमारी का इलाज चल रहा था. अधिकतर लोगों के हाथों में उनके अलग-अलग समय की तस्वीरें थीं, जो फ्रेम या लैमिनेट की हुई थीं. पट्टमापोर्न कावकिट्याकोर्न ने बताया कि वह गुरुवार को वहां पहुंची थीं और राजकुमारी के प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए रात वहीं बिताई थी. उन्हें नहीं पता था कि अगली सुबह उनके निधन की घोषणा होगी. कांपती आवाज़ में उन्होंने कहा कि उन्हें पता था कि वह बीमार थीं, लेकिन मेरी इच्छा थी कि कोई चमत्कार हो जाए। मुझे बहुत दुख और सदमा लगा. 

बज्रकितियाभा न्याय सुधार के प्रयासों में सक्रिय थीं और उन्हें मुख्य रूप से उनके ‘कमलांगजाई’ या ‘इंस्पायर’ प्रोजेक्ट के लिए जाना जाता था, जिसका मकसद जेल में बंद थाई महिलाओं को रिहाई से पहले फिर से समाज में घुलने-मिलने में मदद करना था. 

रॉयल हाउसहोल्ड ब्यूरो ने बताया कि थाईलैंड की राजकुमारी बज्रकितियाभा महिदोल, जो एक वकील और राजा महा वजिरालोंगकोर्न की सबसे बड़ी संतान थीं, का 47 साल की उम्र में निधन हो गया है. शुक्रवार को जारी बयान के अनुसार, गुरुवार शाम बैंकॉक के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया. तीन साल पहले बीमारी के कारण बेहोश होने के बाद से ही उनका वहां इलाज चल रहा था.

किस संक्रमण ने ली राजकुमारी की जान

माइकोप्लाज्मा (Mycoplasma) एक विशेष प्रकार का जीवाणु (bacteria) है.यह इंसानों में श्वसन और मूत्र-जननांग (urogenital) अंगों के संक्रमण का कारण बनता है. इस चपेट में आने पर इनमें कोशिका भित्ति (cell wall) नहीं होती है, इसलिए सामान्य एंटीबायोटिक्स (जैसे पेनिसिलिन) इन पर असर नहीं करते हैं. बताया जा रहा है कि उन्हें माइकोप्लाज़्मा संक्रमण था, जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और आमतौर पर निमोनिया से जुड़ा होता है.

7 दिसंबर 1978 को हुआ था जन्म

बता दें कि राजकुमारी का जन्म 7 दिसंबर 1978 को वजिरालोंगकोर्न (जो उस समय क्राउन प्रिंस थे) और उनकी तत्कालीन पत्नी राजकुमारी सोमसावली के घर हुआ था. वजिरालोंगकोर्न की चार पत्नियों में से तीन से सात बच्चे हैं. बज्रकितियाभा को उनके शाही नाम ‘बज्रकितियाभा नरेन्दिर देब्यावती’ से भी जाना जाता था, जिसका इस्तेमाल औपचारिक सरकारी मौकों पर किया जाता था.

कौन बनेगा उत्तराधिकारी

राजकुमार दीपांगकोर्न रस्मिजोती, जो राजा की सबसे छोटी संतान हैं, उत्तराधिकार की कतार में सबसे आगे हैं क्योंकि थाईलैंड में उत्तराधिकार के क्रम में बेटों को प्राथमिकता दी जाती है. बज्रकितियाभा ने थम्मासत यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की और फिर न्यूयॉर्क राज्य की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी गईं, जहां उन्होंने 2002 में कानून में मास्टर डिग्री हासिल की. उन्होंने 2005 में कॉर्नेल से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की; इसके लिए उन्होंने आरोपी के अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ा शोध-पत्र (डिसर्टेशन) तैयार किया था. उनके नाम पर कॉर्नेल लॉ स्कूल के लिए स्कॉलरशिप और थाईलैंड व कॉर्नेल के बीच कानूनी विद्वानों के आदान-प्रदान का एक कार्यक्रम शुरू किया गया.  

Tags: Thailand news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ज्यादा अदरक का रस पीने के नुकसान

June 12, 2026

किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कौन से फल खाएं?

June 12, 2026

शनिवार को दान करें ये चीजें, शनि दोष के अशुभ...

June 12, 2026

मनोज बाजपेयी की 6 दमदार फिल्में

June 12, 2026

कौन हैं सिंगर-रैपर बादशाह की पत्नी?

June 12, 2026

बुढ़ापे में यहां कटेगी ऐश की जिंदगी!

June 12, 2026
Mycoplasma क्या है? जिसकी वजह से चली गई थाईलैंड की राजकुमार की जान; जानें लक्षण और बचाव के उपाय

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Mycoplasma क्या है? जिसकी वजह से चली गई थाईलैंड की राजकुमार की जान; जानें लक्षण और बचाव के उपाय
Mycoplasma क्या है? जिसकी वजह से चली गई थाईलैंड की राजकुमार की जान; जानें लक्षण और बचाव के उपाय
Mycoplasma क्या है? जिसकी वजह से चली गई थाईलैंड की राजकुमार की जान; जानें लक्षण और बचाव के उपाय
Mycoplasma क्या है? जिसकी वजह से चली गई थाईलैंड की राजकुमार की जान; जानें लक्षण और बचाव के उपाय