दादा-दादी का कत्ल, फिर स्कूल में बिछाईं 5 लाशें; 14 साल के बच्चे ने क्यों उठाया खौफनाक कदम

Thailand School Shooting: थाईलैंड से एक ऐसा खूनी खेल सामने आया है जिसके बाद पूरे देश को दहशत में डाल दिया है. दरअसल, यहां एक 14 साल के स्कूली छात्र ने पहले घर पर अपने दादा-दादी की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी. उसके बाद वो उसी हथियार के साथ स्कूल पहुंचा और अंधाधुंध फायरिंग की. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस हमले में स्कूल के पांच टीचर और स्टाफ सदस्यों की मौत हो गई. इतना ही नहीं, इसके बाद उसने उसी खूनी हथियार का इस्तेमाल कर खुद को भी गोली मार ली.

स्कूल में खूनी खेल

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह घटना शुक्रवार सुबह 10:00 बजे बैंकॉक के उत्तर-पश्चिम में स्थित नोंथाबुरी प्रांत के डेबसिरिन नोंथाबुरी स्कूल में हुई. जानकारी के मुताबिक जब अचानक स्कूल में गोली चलने की आवाज़ आई, तो हर तरफ भाग दौड़ मच गई. इतना ही नहीं कई बच्चों ने अपनी जान बचाने के लिए क्लासरूम में छिपने की कोशिश की, जबकि टीचरों ने उन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश की. लेकिन इस वारदात में कई टीचरों की मौत हो गई.

घर में घुसकर दादा-दादी की हत्या

पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है. जांच में इस बात की जानकारी मिली है कि स्कूल पहुंचने से पहले छात्र घर गया था. वहां उसने अपने दादा और दादी को गोली मार दी. जब स्कूल में गोलीबारी की खबर मिलने के बाद पुलिस उसके घर पहुंची, तो दरवाज़ा अंदर से बंद था. पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और पाया कि दोनों बुजुर्गों की मौत हो चुकी थी. शुरुआती जांच से पुष्टि हुई कि उनकी मौत गोली लगने से हुई थी.

आखिर क्यों बच्चे ने खेला खूनी खेल

जानकारी के मुताबिक, अभी तक इस मामले की स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है लेकिन जांच में पता चला है कि बच्चा स्कूल के कारण तनाव में था. इतना ही नहीं उसके परिवार वालों का कहना है कि बच्चा घर में चुप-चुप रहने लगा था लेकिन वो पढ़ाई में काफी अच्छा था. वहीं इन बयानों के बाद पुलिस जांच में जुट गई और स्कूल रिकॉर्ड की छानबीन कर रही है.

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