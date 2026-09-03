उठा ली गईं वो वाला काम करने वाली औरतें! 5000 अमेरिकी सैनिक पहुंचने से पहले क्यों खाली हुआ थाईलैंड का Red Light Area ?

Thailand Red Light Area: लगभग 5,000 अमेरिकी नाविकों और मरीन के आने से पहले पटाया ने सुरक्षा बढ़ा दी है और प्रॉस्टीट्यूट के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. अमेरिकी सैनिकों के आने की तैयारी के बीच पुलिस नाइटलाइफ वाले इलाकों में छापेमारी कर रही है. मध्य पूर्व में लंबे समय तक तैनात रहने के बाद, लगभग 5,000 सैनिकों को ले जा रहा अमेरिकी नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर ‘USS अब्राहम लिंकन’ बुधवार सुबह थाईलैंड के चोनबुरी प्रांत के लैम चाबांग बंदरगाह पर पहुँचा. एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, यह कैरियर डिस्ट्रॉयर ‘USS फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर’ के ठीक बाद बंदरगाह पर पहुँचा.

वीकेंड पर छापेमारी में 40 से 50 लोग हिरासत में लिए गए

इस आगमन ने पटाया के गंदे काम उद्योग को फिर से जांच के दायरे में ला दिया है. स्थानीय अधिकारियों को चिंता है कि अमेरिकी सैनिकों के आने से वेश्यावृत्ति और उससे जुड़े जोखिम बढ़ सकते हैं. रॉयटर्स के अनुसार, पटाया पुलिस ने वीकेंड पर छापेमारी की, जिसमें वेश्यावृत्ति के संदेह में लगभग 40 से 50 लोगों को हिरासत में लिया गया. अधिकारी नाविकों की ‘शोर लीव’ (जहाज से बाहर घूमने की छुट्टी) से पहले शहर के मुख्य बीचफ़्रंट और नाइटलाइफ वाले इलाके में अतिरिक्त गश्त की तैयारी भी कर रहे हैं. पटाया पुलिस प्रमुख एनेक स्राथोंगयू ने कहा कि कार्रवाई करना मुश्किल है क्योंकि प्रॉस्टीट्यूट अधिकारियों को पता चले बिना सार्वजनिक जगहों पर ग्राहकों को बुला सकती हैं. स्राथोंगयू ने रॉयटर्स को बताया, ‘हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह मुश्किल है.’ शहर ने नाविकों को पटाया लाने और वापस ले जाने के लिए अलग-अलग समूहों में लगभग 40 बसों का इंतज़ाम भी किया है, जब तक कि कैरियर थाईलैंड में रहेगा.

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पटाया पर ज़्यादा नजर क्यों रखी जा रही है?

पटाया का अमेरिकी सैन्य कर्मियों के साथ पुराना नाता रहा है. AFP की रिपोर्ट के अनुसार, यह शहर, जो कभी मछली पकड़ने वाला गाँव हुआ करता था, वियतनाम युद्ध के दौरान आराम और मनोरंजन के लिए अमेरिकी सैनिकों के आने के बाद एक पर्यटन स्थल में बदल गया. यह शहर अब अपने बीच और नाइटलाइफ़ के लिए जाना जाता है, जिसमें एक बहुत ज़्यादा दिखने वाला सेक्स उद्योग भी शामिल है.