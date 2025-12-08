थाईलैंड ने कंबोडिया में मचा दी तबाही! किसी काम न आ सका ट्रंप का कराया सीजफायर!

Thailand Cambodia War: दुनियाभर में कहीं न कहीं माहौल गरमाया हुआ रहता है. चाहे अब वो यूक्रेन हो या फिर पाकिस्तान. वहीं अब थाईलैंड और कंबोडिया के बीज जंग छिड़ गई है. दरअसल, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच फिर युद्ध जैसे हालात हैं. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुए सीज़फायर के बावजूद, थाईलैंड ने एक बार फिर कंबोडियाई सीमा पर हवाई हमले किए हैं. थाई सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल विंथाई सुवारी ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी कि थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ अपनी विवादित सीमा पर हवाई हमले किए हैं. इससे पहले, दोनों देशों ने एक-दूसरे पर सीज़फायर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था.

थाईलैंड का आक्रमक रूप

वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि थाई सेना ने कंबोडियाई सीमा पर F-16 फाइटर जेट तैनात किए हैं और कंबोडियाई इलाके पर हमला कर रही है. इस दौरान थाई सेना ने एक बयान में कहा कि उबोन रत्चाथानी प्रांत के सबसे पूर्वी हिस्से में दो जगहों पर हुई नई झड़पों में कम से कम एक थाई सैनिक मारा गया और चार घायल हो गए. वहीं हालात अब भी नाजुक बने हुए हैं.

#Thailand | #Cambodia Today, the Royal Thai Air Force (RTAF) has sent out F-16s to bombard a casino near the Thai-Cambodian border, in the Chong An Ma sector, that was claimed to be used as a forward command post by the Royal Cambodian Army (RCA). The airstrike took place at… pic.twitter.com/1MM1HgTeYI — T-55AM1 (@T_55AM1_) December 8, 2025

ट्रंप ने करवाया था सीज़फायर

जानकारी के मुताबिक़ यह सीमा विवाद जुलाई में पांच दिन के युद्ध में बदल गया था, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने सीज़फायर समझौता करवाया था. ट्रंप अक्टूबर में कुआलालंपुर में दोनों देशों के बीच एक बड़े सीज़फायर समझौते पर हस्ताक्षर के गवाह बने थे. हालांकि, यह सीज़फायर दो महीने से भी कम समय तक चला.