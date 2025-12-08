Home > विदेश > थाईलैंड ने कंबोडिया में मचा दी तबाही! किसी काम न आ सका ट्रंप का कराया सीजफायर!

Thailand Cambodia War: दुनियाभर में कहीं न कहीं माहौल गरमाया हुआ रहता है. चाहे अब वो यूक्रेन हो या फिर पाकिस्तान. वहीं अब थाईलैंड और कंबोडिया के बीज जंग छिड़ गई है. दरअसल, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच फिर युद्ध जैसे हालात हैं.

By: Heena Khan | Published: December 8, 2025 12:43:40 PM IST

Thailand Cambodia War: दुनियाभर में कहीं न कहीं माहौल गरमाया हुआ रहता है. चाहे अब वो यूक्रेन हो या फिर पाकिस्तान. वहीं अब थाईलैंड और कंबोडिया के बीज जंग छिड़ गई है. दरअसल, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच फिर युद्ध जैसे हालात हैं. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुए सीज़फायर के बावजूद, थाईलैंड ने एक बार फिर कंबोडियाई सीमा पर हवाई हमले किए हैं. थाई सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल विंथाई सुवारी ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी कि थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ अपनी विवादित सीमा पर हवाई हमले किए हैं. इससे पहले, दोनों देशों ने एक-दूसरे पर सीज़फायर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था.

थाईलैंड का आक्रमक रूप 

वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि थाई सेना ने कंबोडियाई सीमा पर F-16 फाइटर जेट तैनात किए हैं और कंबोडियाई इलाके पर हमला कर रही है. इस दौरान थाई सेना ने एक बयान में कहा कि उबोन रत्चाथानी प्रांत के सबसे पूर्वी हिस्से में दो जगहों पर हुई नई झड़पों में कम से कम एक थाई सैनिक मारा गया और चार घायल हो गए. वहीं हालात अब भी नाजुक बने हुए हैं. 

ट्रंप ने करवाया था सीज़फायर 

जानकारी के मुताबिक़ यह सीमा विवाद जुलाई में पांच दिन के युद्ध में बदल गया था, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने सीज़फायर समझौता करवाया था. ट्रंप अक्टूबर में कुआलालंपुर में दोनों देशों के बीच एक बड़े सीज़फायर समझौते पर हस्ताक्षर के गवाह बने थे. हालांकि, यह सीज़फायर दो महीने से भी कम समय तक चला.

Tags: thailand airstrikethailand combodia warWorld news
