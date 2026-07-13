Bangkok Pub Fire: जश्न बना मातम, बैंकॉक के पब में भीषण अग्निकांड; 27 लोगों की जिंदा जलकर मौत

Bangkok Pub Fire Incident: थाईलैंड के बैंकॉक के एक पब में सोमवार सुबह लगी भीषण आग में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई और 63 अन्य घायल हो गए. बैंकॉक के गवर्नर ने कहा कि 63 घायलों में से 22 की हालत गंभीर है.

अधिकारियों के मुताबिक, शहर के उत्तरी हिस्से में एक एंटरटेनमेंट वेन्यू में आधी रात के आसपास आग लगी. आग की लपटों ने तेजी से पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे चारों ओर अफरा-तफरी मच गई.

थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने की मरने वालों की पुष्टि

थाईलैंड के प्रधानमंत्री, अनुतिन चार्नविराकुल मौके पर पहुंचे. उन्होंने मरने वालों की संख्या की पुष्टि की. उन्होंने कहा अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है, और कई घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.

प्रत्यक्षदर्शियों और बचावकर्मियों के मुताबिक, आग लगने की खबर आधी रात से कुछ देर पहले मिली थी. सोशल मीडिया पर वीडियो में पब के मेन गेट से आग की लपटें उठती दिख रही थीं, और अंदर मौजूद लोग बचने के लिए भाग रहे थे.

लोगों ने टॉयलेट में छिपकर अपनी जान गंवाई

लोकल मीडिया के मुताबिक, चतुचक ज़िले में रोंग बीयर ना लाट फ्राओ पब कुछ ही मिनटों में पूरी तरह आग की लपटों में घिर गया. बचावकर्मियों ने शुरू में एक जले हुए आदमी को बाहर निकाला, लेकिन बाद में पता चला कि बिल्डिंग के अंदर कई लोग फंसे हुए थे. रिपोर्ट्स बताती हैं कि आग से बचने के लिए कई लोग पब के टॉयलेट में छिप गए थे.

माना जा रहा है कि मरने वालों में ज़्यादातर वे लोग थे जिनकी बॉडी टॉयलेट के अंदर मिली थी. फायर डिपार्टमेंट की कई टीमें मौके पर पहुंचीं और करीब 30 मिनट की कोशिश के बाद पानी से आग बुझाई. घटना के बाद जारी तस्वीरों में पब के अंदर का हिस्सा पूरी तरह आग की लपटों में घिरा हुआ दिखा. बचावकर्मी जली हुई टेबल और कुर्सियों और राख से ढकी पूरी बिल्डिंग के बीच काफी देर तक अपनी तलाशी जारी रखते रहे.

थाईलैंड में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी

पुलिस और फोरेंसिक टीमें अभी आग लगने के कारणों की जांच कर रही हैं. अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आग इतनी तेज़ी से कैसे फैली और क्या पब में आग से सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम थे. इस घटना ने थाईलैंड में एंटरटेनमेंट की जगहों पर आग से सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं.

2022 में, पूर्वी थाईलैंड के एक म्यूज़िक पब में आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई थी. देश की सबसे बुरी नाइटक्लब त्रासदी 2009 में बैंकॉक के सैंटिका नाइटक्लब में हुई थी, जहां नए साल के जश्न के दौरान इनडोर आतिशबाजी से लगी आग में 66 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे.