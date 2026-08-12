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फुटबॉल ग्राउंड में मौत का मंजर! आसमान से गिरी ऐसी चीज, मौके पर खत्म हुआ खिलाड़ी; 12 घायल

Thai Footballer Dies: दक्षिणी थाईलैंड से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है. दरअसल, यहां एक लोकल टूर्नामेंट के दौरान फुटबॉल पिच पर बिजली गिरने से 24 साल के एक थाई फुटबॉलर की मौत हो गई और 12 अन्य खिलाड़ी घायल हो गए. यह घटना मंगलवार को हुई और इसका वीडियो भी बना, जो बाद में सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ.

By: Heena Khan | Published: August 12, 2026 1:32:35 PM IST

Thai Footballer Dies
Thai Footballer Dies


Thai Footballer Dies: दक्षिणी थाईलैंड से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है. दरअसल, यहां एक लोकल टूर्नामेंट के दौरान फुटबॉल पिच पर बिजली गिरने से 24 साल के एक थाई फुटबॉलर की मौत हो गई और 12 अन्य खिलाड़ी घायल हो गए. यह घटना मंगलवार को हुई और इसका वीडियो भी बना, जो बाद में सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. यह दुखद घटना सुंगाई गोलोक के शांतिफप स्टेडियम में SAMCOLTS और अबू x नोंग सिरिन के बीच गोलोक FA कप मैच के दौरान हुई. ‘द इंडिपेंडेंट’ के अनुसार, इस टूर्नामेंट में थाईलैंड और पड़ोसी देश मलेशिया की एमेच्योर फुटबॉल टीमें हिस्सा लेती हैं.

एक खिलाड़ी की हुई मौत 

पुलिस ने मृतक की पहचान सोफवान अवाए के तौर पर की है, जो SAMCOLTS के लिए विंगर के तौर पर खेलते थे और हाल ही में थाईलैंड के तीसरे दर्जे के क्लब याला FC के साथ जुड़े थे. अधिकारियों ने बताया कि मैच के दौरान जब मैदान पर बिजली गिरी, तो उन्हें गंभीर चोटें आईं. पुलिस प्रमुख थुन सिरिखुंट के अनुसार, बिजली गिरने के बाद इमरजेंसी मेडिकल टीमों ने अवाए को बचाने की कोशिश की, लेकिन बाद में चोटों के कारण उनकी मौत हो गई.

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वायरल हुआ दर्दनाक वीडियो 

घटना के वीडियो में बिजली को पिच पर गिरते और उसके बाद तेज धमाके की आवाज सुनाई देती है. काले और सफेद धारीदार जर्सी पहने खिलाड़ी तुरंत अवाए के पास पहुंचे, उन्हें सीधा लिटाया और मेडिकल टीम के आने से पहले प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) देना शुरू कर दिया. यह फुटेज जल्द ही ऑनलाइन फैल गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने शोक व्यक्त किया और अपनी प्रतिक्रियाएं दीं.

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Tags: footballWorld news
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