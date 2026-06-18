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Brittany Gamble कौन थी जिसके बगल में सोता और खाना खाता मिला अजनबी, परिवार वाले बोले- वीडियो की हो जांच

Brittany Gamble Death Mystery: टेक्सास (अमेरिका) की महिला Brittany Gamble की रहस्यमयी मौत के मामले में नए डरावने वीडियो सामने आए हैं.

By: JP Yadav | Published: June 18, 2026 3:44:20 PM IST

Brittany Gamble कौन थी जिसके बगल में सोता और खाना खाता मिला अजनबी, परिवार वाले बोले- वीडियो की हो जांच
Brittany Gamble कौन थी जिसके बगल में सोता और खाना खाता मिला अजनबी, परिवार वाले बोले- वीडियो की हो जांच


Brittany Gamble Death Mystery: टेक्सास (अमेरिका) की महिला ब्रिटनी गैम्बल की रहस्यमयी मौत के मामले में नए डरावने वीडियो सामने आए हैं. एक वीडियो में उसकी तड़पती हुई आखिरी सांसें’ हैं तो अन्य में शव के साथ बेहद घिनौनी हरकत हो रही हैं. अब इस 34 साल की महिला का परिवार परेशान है और जवाब मांग रहा है. परिवार को सोशल मीडिया पर कुछ परेशान करने वाले वीडियो मिले हैं, जिनमें कथित तौर पर एक अजनबी महिला की लाश के बगल में सोता और खाना खाता हुआ दिख रहा है. यह सब उसने पुलिस को सूचना देने से कुछ दिन पहले किया था, यह जानकारी परिवार को हैरान कर रही है. 

बताया जा रहा है कि डायबिटीज और मिर्गी से जूझ रहीं ब्रिटनी गैम्बल पिछले साल नवंबर में ह्यूस्टन (टेक्सास) के एक अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद रहस्यमयी ढंग से गायब हो गईं. ब्रिटनी गैम्बल के गायब होने के बाद घटनाओं का एक दुखद सिलसिला शुरू हुआ और फिर 8 दिन बाद डेनिस ग्रीर के अपार्टमेंट में उनका शव मिलने पर खत्म हुआ. उस समय पुलिस ने मामले की जांच तो की, लेकिन आखिरकार जांच बंद कर दी. 

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ब्रिटनी गैम्बल को 19 नवंबर, 2026 को रात करीब 9 बजे सेंट जोसेफ मेडिकल सेंटर से छुट्टी दी गई, जहां उनका डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का इलाज हुआ था. इसके 8 दिन बाद यानी 27 नवंबर, 2026 को 45 वर्षीय डेनिस ग्रीर के ह्यूस्टन-इलाके वाले अपार्टमेंट में उनका लाश मिला था, जब उसने 911 पर कॉल किया. डेली मेल को मिली मेडिकल परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटनी गैम्बल की पीठ के ऊपरी हिस्से पर कटने और चोट के निशान थे जबकि त्वचा के नीचे खून जमा था. इतना ही नहीं बाएं हाथ पर चोट के निशान थे और दाहिने हाथ पर कई जगह खरोंचें और रंग बदलने के निशान थे.

शव था अपार्टमेंट के पास

एक स्थानीय अस्पताल से छुट्टी मिलने के एक हफ़्ते बाद ब्रिटनी गैम्बल 27 नवंबर, 2026 को ह्यूस्टन (टेक्सास) के एक अपार्टमेंट में मृत पाई गईं. ब्रिटनी गैम्बल के परिवार का कहना है कि ग्रीर ने अपनी नाक में रुई के गोले डालकर ऑनलाइन फ़ुटेज पोस्ट किया था, ठीक उसी समय जब उसका शव उसके अपार्टमेंट में सड़ रहा था.

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वीडियो और फोटो की हो जांच

वहीं, मेडिकल एग्ज़ामिनर ने यह भी पुष्टि की कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने ग्रीर के कपड़ों और हाथों पर और उसके अपार्टमेंट के कई हिस्सों में खून जैसा कुछ देखा था. हालांकि उसकी मौत को अस्पष्ट माना गया, लेकिन मेडिकल एग्ज़ामिनर ने लिखा कि हालात संदिग्ध बने हुए हैं और किसी गड़बड़ी की संभावना से पूरी तरह इन्कार नहीं किया जा सकता.

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उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यदि कोई अतिरिक्त महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, तो मौत के कारण और तरीके का ‘पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है और उसमें उचित संशोधन किया जा सकता है. अब गैम्बल के रिश्तेदारों का दावा है कि ग्रीर द्वारा उस भयानक घटना के पता चलने से कुछ दिन पहले ऑनलाइन पोस्ट किए गए फेसबुक वीडियो की और जांच होनी चाहिए.

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बगल में बैठकर पी शराब

उसकी बड़ी बहन रेबेका फाल्के ने ग्रीर द्वारा शेयर किए गए फ़ुटेज के बारे में डेली मेल को बताया कि वह किराने का सामान खरीदने गया, उसने उसके बगल में बैठकर खाना खाया, उसके बगल में बैठकर शराब पी. कोई भी समझदार व्यक्ति इसे देखकर यह नहीं सोचेगा कि यह सामान्य व्यवहार है. वह फ़ुटेज – जो इतना वीभत्स है कि डेली मेल उसे प्रकाशित नहीं कर सकता – तब से फेसबुक से हट गया है। ऐसा लगता है कि इसमें अधिकारियों से संपर्क करने से कम से कम दो दिन पहले ही ग्रीर के अपार्टमेंट में गैम्बल की लाश दिखाई दे रही है.

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Tags: US News
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