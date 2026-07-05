आतंकी संगठन LET ने तल्हा सईद को बनाया नया कमांडर, तीन क्षेत्रों के लिए भी नियुक्त किए नए कमांडर; भारत पर क्या हो सकता है इसका असर!

Pakistan ISI News: रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल हुए भारी नुक्सान के बाद लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) ने अपने संस्थापक हाफिज सईद के बेटे तल्हा सईद को संगठन का नया ऑपरेशनल कमांडर नियुक्त किया है. क्या संगठन-व्यापी पुनर्गठन के तहत उनके पिता अब केवल एक वैचारिक गुरु के रूप में काम करेंगे.

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी (ISI) ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-Taiba (LeT) को पुनर्गठित कर तीन क्षेत्रीय परिचालन कमांड में विभाजित किया है. इस नई संरचना का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाना और क्षेत्रीय समन्वय को मजबूत करना है.

तीन क्षेत्रों के लिए तीन कमांडर की नियुक्ति

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK/PoJK) कमांड: इसका नेतृत्व हारिस डार कर रहे हैं, जो इस क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों और घुसपैठ को नियंत्रित करते हैं.

खैबर पख्तूनख्वा (KP) कमांड: इस क्षेत्र के प्रमुख राणा मुहम्मद अशफाक जिन्हें टीटीपी (TTP) जैसे संगठनों के खिलाफ गतिविधियों का प्रभार सौंपा गया हैं.

बलूचिस्तान कमांड: इस कमांड की कमान अब्बास खान के हाथों में दी गई है, जो इस क्षेत्र के विद्रोही समूहों का सामना करने और संचालन के लिए जिम्मेदार हैं.

इस रणनीति के पीछे पाकिस्तान की मजबूरी

पाकिस्तानी सेना पिछले लंबे समय से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में BLA और TTP के हमलों को रोकने में नाकाम रही है. इन राज्यों में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है. इस विफलता को छिपाने और चीनी परियोजनाओं (जैसे CPEC) को सुरक्षा देने के लिए पाकिस्तानी प्रतिष्ठान अपने सबसे पुराने लश्कर-ए-तैयबा को घरेलू जंग में झोंक रहा हैं.

आतंकी संगठन के भीतर बगावत और असंतोष की लहर

लश्कर के कई शीर्ष कमांडर और लड़ाके इस बात से बेहद नाराज हैं कि उन्हें कश्मीर या अफगानिस्तान में लड़ने के बजाय अपने ही देश के नागरिकों और साथी सुन्नी चरमपंथियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा हैं.

लश्कर के वरिष्ठ कमांडर मोहम्मद अशफाक राणा का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शेहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर संगठन का दुरुपयोग करने और देश को बर्बाद करने का सीधा आरोप लगाया.

भारत पर क्या होगा इसका असर?

भारतीय खुफिया एजेंसियों के अनुसार, पाकिस्तान भले ही अपने घरेलू मोर्चे पर लश्कर का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन भारत-केंद्रित ऑपरेशंस (Jammu & Kashmir) की रणनीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है. कश्मीर और भारत के अन्य हिस्सों में हमले करने की योजना को एक अलग और एकीकृत कमान के तहत सुरक्षित रखा गया है, ताकि भारत के खिलाफ उनकी आतंकी गतिविधियां प्रभावित न हों.