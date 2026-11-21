Terrorist Attack In America: FBI समेत अमेरिका की संघीय एजेंसियों को अल-कायदा की ओर से विमान अपहरण और आतंकी हमलों की धमकियों के बारे में चेतावनी दी गई है. यह जानकारी ‘थैंक्सगिविंग’ (Thanksgiving) से ठीक पहले सामने आई है. ये हमले अमेरिका, इज़राइल और यहूदी हितों को निशाना बनाकर किए जा सकते हैं, जैसा कि सितंबर में ‘फ्लाईदुबई’ (Flydubai) की उड़ान के मामले में देखा गया था. उस घटना में एक को-पायलट ने कैप्टन को चाकू मार दिया था. ऐसा माना जा रहा है कि वह विमान को दुर्घटनाग्रस्त करना चाहता था, जबकि उस विमान में 174 लोग सवार थे और वह इज़राइल जा रहा था. इसी दौरान यात्री कॉकपिट में घुस गए और हमलावर से भिड़ गए. इसके बाद विमान को बचा लिया.

आतंकी कर सकते हैं विमानों का अपहरण

डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) और ट्रांसपोर्टेशन सिक्युरिटी एडमिनिस्ट्रेशन (TSA) के अधिकारियों ने एयरलाइन उद्योग के अपने समकक्षों को एक संभावित खतरे के बारे में रिपोर्ट भेजी है. CNN को मिली रिपोर्ट के अनुसार, इस समूह के समर्थकों ने कई संदेश जारी किए हैं, जिनमें अपहरण की कोशिश की तारीफ की गई है और अमेरिका, इज़राइल तथा यहूदी हितों के खिलाफ इसी तरह के और हमले करने के लिए उकसाया गया है.

खास बात यह है कि इनमें से कई संदेशों में फ्लाईदुबई विमान अपहरण की कोशिश को सुरक्षा उपायों को चकमा देने के एक मॉडल के रूप में सराहा गया है. साथ ही, समर्थकों से कहा गया है कि वे भी ऐसा ही हमला करें और दुनिया भर में अमेरिकी तथा यहूदी हितों को निशाना बनाएं.

उनके संदेशों में ‘अल-कायदा के पुराने नैरेटिव (विचारधारा) को दोहराया गया है, जो समर्थकों को विमानन सुविधाओं का फायदा उठाने, सुरक्षा उपायों से बचने और कॉमर्शियल विमानों का इस्तेमाल करके हमले करने के लिए उकसाते हैं. कानून प्रवर्तन से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि फिलहाल कोई ठोस खतरा नहीं है और इस तरह की जानकारी साझा करना एक सामान्य प्रक्रिया है.

लगातार दी जा रही आतंकी हमले की चेतावनी

संघीय एजेंसियों को अल कायदा द्वारा सितंबर में फ्लाईदुबई विमान दुर्घटना जैसी घटनाओं के समान अमेरिका, इज़राइल और यहूदी हितों के खिलाफ अपहरण और आतंकी हमलों की धमकियों के बारे में चेतावनी दी जा रही है.

संघियों एजेंसियों को मिले प्रतीकों या कुछ संकेत ऐसे हैं जिनसे हमले की योजना बना रहे लोगों का पता चल सकता है, जिनमें हवाई अड्डे पर सुरक्षा से बचने की कोशिश करने वाले लोग भी शामिल हैं. अन्य संकेतों में व्यावसायिक कारण के बिना सुरक्षा प्रक्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी मांगना, ‘सामान की विशिष्ट वस्तुओं को छूने की तीव्र इच्छा’ रखना और एयरलाइन रेडियो, बैज और वर्दी का रहस्यमय ढंग से गायब होना शामिल है.