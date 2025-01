अमेरिका में दशहत जारी, वाशिंगटन डीसी में गोलीबारी में 5 घायल

नई दिल्लीः अमेरिका के वाशिंगटन में गुरुवार (2 जनवरी) शाम को हुई गोलीबारी में कम से कम चार से पांच लोग घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद आपातकालीन प्रतिक्रिया दल मौके पर पहुंच गया और मामले की जांच शुरू कर दी।

हमला गुरुवार रात करीब 9 बजे वाशिंगटन डीसी के नॉर्थईस्ट क्षेत्र में हुआ। हमले में तीन पुरुष और एक महिला घायल हो गए। WUSA9 की रिपोर्ट के अनुसार, मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग ने बताया कि हमले के बाद सभी पीड़ित होश में थे। गोलीबारी की घटना नोमा-गैलाउडेट यू न्यूयॉर्क एवेन्यू मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 500 फीट की दूरी पर स्थित हैरी थॉमस वे नॉर्थईस्ट के पास हुई। पुलिस ने अभी तक पीड़ितों की पहचान या संदिग्धों और हमले के उद्देश्यों के बारे में कोई जानकारी जारी नहीं दी हैं। नए साल के शुरू होते ही अमेरिका में लगातार हमले हो रहे हैं, जिससे तनाव की स्थिति बनी हुई है।

Alert: Shooting investigation in the 1500 block of Harry Thomas Way NE.

Preliminary: Adult male and adult female located at the scene, transported conscious and breathing. Two additional adult males arrived at a hospital, both conscious and breathing.

