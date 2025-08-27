Home > विदेश > एक्टिव हुआ ओसामा बिन लादेन का 2001 में तबाह हुआ सबसे मशहूर ट्रेनिंग कैंप, कंधार से भर-भर के पाकिस्तान आ रहे हैं आतंकी

एक्टिव हुआ ओसामा बिन लादेन का 2001 में तबाह हुआ सबसे मशहूर ट्रेनिंग कैंप, कंधार से भर-भर के पाकिस्तान आ रहे हैं आतंकी

Pakistan:डेली टाइम्स पाकिस्तान के मुताबिक, बुधवार (27 अगस्त) को इस्लामाबाद पुलिस ने टीटीपी से जुड़े एक आतंकी को गिरफ्तार किया।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 27, 2025 15:59:28 IST

PAKISTAN
PAKISTAN

Pakistan: पाकिस्तान से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुन कर हर कोई दंग रह गया है। बताया जा रहा है कि ओसामा बिन लादेन का सबसे मशहूर ट्रेनिंग कैंप,जो 2001 में तबाह हो गया था फिर से सक्रिय हो गया है। इस ट्रेनिंग कैंप का नाम  ‘अल फारूकी फिदायी शिविर’ है। इस कैंप पर तहरीक-ए-तालिबान के लड़ाकों ने कब्ज़ा कर लिया है। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक, यहीं पर टीटीपी अपने सबसे खूंखार आत्मघाती हमलावरों को ट्रेनिंग दे रहा है।

टीटीपी से जुड़े आतंकी गिरफ्तार

डेली टाइम्स पाकिस्तान के मुताबिक, बुधवार (27 अगस्त) को इस्लामाबाद पुलिस ने टीटीपी से जुड़े एक आतंकी को गिरफ्तार किया। यह आतंकी आत्मघाती हमले की योजना बना रहा था। पूछताछ में पता चला कि इस टीटीपी लड़ाके को अल फारूकी कैंप में ट्रेनिंग दी गई थी।

अल फारूकी फिदायी शिविर कहां है ?

अफ़ग़ानिस्तान में कंधार के पास पक्तिका में स्थित यह कैंप कभी ओसामा बिन लादेन का हुआ करता था। लादेन यहाँ हर साल 1000 खूंखार आतंकियों को ट्रेनिंग देता था। लादेन द्वारा प्रशिक्षित आतंकी रूसी और अमेरिकी सेना पर हमले करते थे।

2001 में अमेरिका ने हवाई हमले के ज़रिए इस ठिकाने को तबाह कर दिया था। यह ठिकाना पहाड़ के नीचे बना था। इसके बाद किसी भी गुट ने यहाँ डेरा नहीं डाला। अब कहा जा रहा है कि टीटीपी ने यहाँ अपने लड़ाकों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है।

पाकिस्तान पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान हासिल की गई जानकारी के अनुसार, टीटीपी का हाजी लाला यहाँ संगठन के लड़ाकों को प्रशिक्षण देता है। यहीं से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आतंकवादी पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं।

तहरीक-ए-तालिबान और उसका उद्देश्य

बता दें कि ‘तहरीक-ए-तालिबान’ एक आतंकवादी संगठन है। इस संगठन के पास  6000-6500 लड़ाके हैं। यह संगठन पाकिस्तान में खैबर से लेकर इस्लामाबाद तक सक्रिय है। पाकिस्तान आरोप लगाता है कि अफगानिस्तान को इस संगठन से हथियार मिलते हैं। वहीं अफगानिस्तान इस आरोप को खारिज कप चुका है। 

निक्की से भी खतरनाक हत्याकांड! अमरोहा में पारुल के ‘सिपाही पति’ ने किया वो हश्र; जानकर कांप उठेगी रूह

Tags: pakistan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हर दिन अपनाएं ये तरीके और पाएँ लंबे नेल्स

August 27, 2025

क्या है हेयरफॉल की असली वजह?जानकर रह जाएंगे हैरान

August 27, 2025

इन आदतों से बहुत जल्दी बूढ़ी होने लगती हैं महिलाएं

August 27, 2025

केसर का पानी पीने से पुरुषों को मिलेंगे ये 5...

August 27, 2025

आँखों का धुंधलापन होगा दूर, आचार्य बालकृष्ण ने बताया सौंफ...

August 27, 2025

स्मेल , फ्रेग्नेंस और अरोमा में है बड़ा Difference यहां...

August 27, 2025
एक्टिव हुआ ओसामा बिन लादेन का 2001 में तबाह हुआ सबसे मशहूर ट्रेनिंग कैंप, कंधार से भर-भर के पाकिस्तान आ रहे हैं आतंकी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

एक्टिव हुआ ओसामा बिन लादेन का 2001 में तबाह हुआ सबसे मशहूर ट्रेनिंग कैंप, कंधार से भर-भर के पाकिस्तान आ रहे हैं आतंकी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

एक्टिव हुआ ओसामा बिन लादेन का 2001 में तबाह हुआ सबसे मशहूर ट्रेनिंग कैंप, कंधार से भर-भर के पाकिस्तान आ रहे हैं आतंकी
एक्टिव हुआ ओसामा बिन लादेन का 2001 में तबाह हुआ सबसे मशहूर ट्रेनिंग कैंप, कंधार से भर-भर के पाकिस्तान आ रहे हैं आतंकी
एक्टिव हुआ ओसामा बिन लादेन का 2001 में तबाह हुआ सबसे मशहूर ट्रेनिंग कैंप, कंधार से भर-भर के पाकिस्तान आ रहे हैं आतंकी
एक्टिव हुआ ओसामा बिन लादेन का 2001 में तबाह हुआ सबसे मशहूर ट्रेनिंग कैंप, कंधार से भर-भर के पाकिस्तान आ रहे हैं आतंकी
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?