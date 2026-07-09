कौन है अमेन टेकलाय, जिसकी हत्या में आया नया ट्विस्ट; बरी हुए 2 लड़के

15 साल के अमेन टेकलाय की हत्या के मामले में दो किशोरों को बेगुनाह पाया गया है. अमेन की मौत पिछले साल ग्लासगो में तलवार लगने से हुई थी. अमेन पिछले साल 5 मार्च की शाम को मैरीहिल की क्लेरेंडन स्ट्रीट पर गंभीर रूप से घायल हालत में मिला था और मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी. 16 और 17 साल के इन दोनों किशोरों पर ग्लासगो की हाई कोर्ट में तलवार से हमला करके 15 साल के लड़के की हत्या का मुकदमा चला. दोनों ने हत्या के आरोप से इन्कार किया था और 16 साल के किशोर ने आत्मरक्षा (self-defence) का तर्क दिया था.

वहीं, सुनवाई के दौरान जूरी ने विचार-विमर्श के दूसरे दिन दोनों किशोरों को बेगुनाह करार दिया. हत्या के आरोप में कहा गया था कि चेहरे पर नकाब पहने 2 किशोर लड़कों ने 5 मार्च को ग्लेनफार्ग स्ट्रीट और क्लेरेंडन स्ट्रीट पर अमेन पर हमला किया और उस पर फ्राइंग पैन और तलवार या वैसी ही किसी चीज से वार किया. आरोप के मुताबिक, अमेन के शरीर पर तलवार से वार किया गया, जिससे वह इतना गंभीर रूप से घायल हो गया कि उसकी मौत हो गई.

आत्मरक्षा में उठाया था कदम

16 साल के किशोर ने माना था कि उसने अमेन पर वार किया था और जूरी को यह तय करना था कि क्या उसने आत्मरक्षा में ऐसा किया या उसे उकसाया गया था. अमेन ग्लासगो की क्लेरेंडन स्ट्रीट पर गंभीर रूप से घायल हालत में मिला था और मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी. अमेन ग्लासगो की क्लेरेंडन स्ट्रीट पर गंभीर रूप से घायल हालत में मिला था और मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी. हत्यारे की पार्टनर की कई साल पहले बाथटब में रेडियो से करंट लगने से मौत हो गई थी.

जूरी से यह भी विचार करने को कहा गया कि क्या दूसरा आरोपी जो 17 साल का है. पहले आरोपी के साथ मिलकर काम कर रहा था. शुक्रवार को अपनी आखिरी दलील में 17 साल के आरोपी के बचाव पक्ष के वकील (KC) ने कहा कि उनका मानना ​​है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया. वकील इयान मैकस्पोरन KC ने कहा कि आरोपी लड़के ने अमेन टेकलाय को छुआ तक नहीं.

हिंसा में शामिल नहीं था लड़का

उन्होंने कहा कि घटना वाले दिन अमेन पहले आरोपी को खोजने के लिए खास तौर पर निकला था और उसके पास एक हथियार था जिसे कटलास या समुद्री डाकू वाली तलवार जैसा बताया गया. मिस्टर मैकस्पोरन ने कहा कि 17 साल का वह लड़का बाद में हुई हिंसा में शामिल नहीं था. मुकदमे की सुनवाई लॉर्ड कोलबेक के सामने हुई, जिन्होंने जूरी सदस्यों को बरी करने से पहले उनकी सेवा के लिए धन्यवाद दिया. निर्दोष होने का फैसला सुनाए जाने के बाद पब्लिक गैलरी में मौजूद अमेन का परिवार काफी भावुक दिखा.

हाई कोर्ट के बाहर अमेन के परिवार का एक बयान जेमी ओ’नील ने पढ़ा – जो किंग्सवे कम्युनिटी कनेक्शन्स में कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्कर हैं और जिन्होंने अमेन की मौत से पहले उसकी और उसके परिवार की मदद की थी. पिछले साल अमेन की मौत के बाद क्लेरेंडन स्ट्रीट पर फूल रखे गए थे.

पिछले साल अमेन की मौत के बाद क्लेरेंडन स्ट्रीट पर फूल रखे गए थे.

बयान में कहा गया कि जाहिर है परिवार अभी भी कोर्ट के फैसले को समझने की कोशिश कर रहा है और यह ऐसा फैसला नहीं है जिसकी उन्हें उम्मीद थी या जो वे चाहते थे. अमेन के परिवार उसके दोस्तों और उसे जानने वाले सभी लोगों के लिए एक अहम और भावुक दिन है. हमारी संवेदनाएं अमेन के परिवार के साथ हैं और कोई भी अदालती प्रक्रिया बच्चे को खोने का दर्द कम नहीं कर सकती. अमेन अपनी मौत की परिस्थितियों से कहीं बढ़कर था. वह एक ऐसा नौजवान था जिसे बहुत से लोग जानते थे, जिसकी कद्र करते थे और जिसकी परवाह करते थे.

उसके जाने का दुख न केवल उसके करीबी लोगों ने बल्कि हमारे पूरे समुदाय के लोगों ने गहराई से महसूस किया है. अमेन की मौत के बाद से हमने लोगों का सबसे अच्छा रूप देखा है, क्योंकि वे इस बेहद मुश्किल समय में एक-दूसरे का साथ देने के लिए एकजुट हुए हैं. हमने हिंसा से पैदा होने वाला डर, उदासी और अनिश्चितता भी देखी है. इसका असर इसमें शामिल लोगों से कहीं आगे तक जाता है और इसे हमारे देश भर के परिवारों, दोस्तों, पड़ोसियों और युवाओं द्वारा महसूस किया जाता है. अमेन की मौत के बाद पुलिस ने ग्लासगो में तलाशी अभियान चलाया.

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सुनवाई के दौरान पता चला कि 16 साल के लड़के और अमेन की पहली मुलाकात 2024 की गर्मियों में केल्विनहॉल सबवे स्टेशन पर हुई थी. कहा जाता है कि इसी घटना के बाद दोनों के बीच बदले की भावना से कई घटनाएं हुईं, जो अमेन की मौत की रात तक चलती रहीं. कथित हत्या से कुछ दिन पहले 16 साल के लड़के ने कथित तौर पर अपने एक साथी को टेक्स्ट मैसेज भेजा था- ‘चलो एक गाड़ी लेते हैं और इन लोगों को मार डालते हैं.

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ऑनलाइन खरीदा था हथियार

उसने सोशल मीडिया पर तीन वीडियो भी पोस्ट किए, जिनमें वह लाल ब्लेड वाले हथियार के साथ दिख रहा था; उसने यह हथियार जनवरी 2025 में £40 में ऑनलाइन खरीदा था. अमेन की मौत वाली रात 16 साल का लड़का, 17 साल का लड़का और उनके दोस्त ग्लासगो के मैरीहिल इलाके में फुटबॉल खेल रहे थे. पता चला कि बाद में उन्हें एक दोस्त का फोन आया, जिसने बताया कि अमेन, 16 साल के लड़के और एक अन्य युवक (जिस पर मुकदमा नहीं चल रहा है) को ‘ढूंढ’ रहा था.

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