हिंदू हत्याओं के बीच बांग्लादेश लौटे तारिक रहमान, आते ही सेट किया चुनावी एजेंडा; बोले- ‘ये सपना नहीं, आने वाला फ्यूचर…’

Tarique Rahman: बांग्लादेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान हो चुका है. इस बीच बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान 17 साल बाद वापस अपने वतन लौट आए हैं. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका बांग्लादेश में स्वागत किया.

By: Preeti Rajput | Published: December 28, 2025 6:52:22 AM IST

Tarique Rahman In Bangladesh: बांग्लादेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान हो चुका है. इस बीच बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान 17 साल बाद ढाका वापस लौट आए हैं. उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया. वतन वापस लौटते ही तारीक रहमान ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट किया. 

तारीक रहमान ने लिखा संदेश

तारीक रहमान ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि बांग्लादेश के प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, पिछला गुरुवार एक ऐसा दिन है जिसे मैं हमेशा अपने दिल में रखूंगा, जिस दिन मैं 17 साल बाद अपने वतन की मिट्टी पर लौटा था. आपके स्वागत की गर्मजोशी, ढाका की सड़कों पर चेहरों का समंदर, और लाखों लोगों की दुआएं, ये वो पल हैं जिन्हें मैं कभी नहीं भूलूंगा.

लोगों का कहा शुक्रिया

पोस्ट में आगे लिखा सभी को मेरा दिल से शुक्रिया. इस घर वापसी पर मेरे परिवार और मेरे मन में जो इज़्ज़त और प्यार है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. हमारे सपोर्टर्स जो हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े रहे और कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, आपकी हिम्मत मुझे ताकत देती रहती है.



तारीक रहमान आगे लिखते हैं कि सिविल सोसाइटी के सदस्यों, युवाओं, प्रोफेशनल्स, किसानों, मजदूरों और हर तरह के नागरिकों का शुक्रिया, हमें यह याद दिलाने के लिए कि बांग्लादेश की असली ताकत हमेशा उसके लोगों में होती है, जब वे एकजुट होते हैं. मैं इस ऐतिहासिक पल को प्रोफेशनलिज़्म और ध्यान से कवर करने के लिए मीडिया का और हमारे देश की सेवा करने वाले सभी लोगों का, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने मेरी वापसी के दौरान सुरक्षा और शांति सुनिश्चित की, दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. आपकी सेवा मायने रखती है.

सेट किया चुनावी एजेंडा

उन्होंने आगे लिखा मैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों और आंदोलनों के नेताओं का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरी घर वापसी का स्वागत किया. मैं उन सोच-समझकर कही गई बातों की तारीफ़ करता हूँ, जिनमें डेमोक्रेसी, कई पार्टियों का साथ और लोगों की पक्की इच्छा पर ज़ोर दिया गया. मैं गर्मजोशी से किए गए स्वागत और एक डेमोक्रेटिक, शांतिपूर्ण पॉलिटिकल कल्चर के लिए जताई गई उम्मीद के साथ-साथ बदले की भावना से चलने वाली पॉलिटिक्स से आगे बढ़ने की अपील के लिए शुक्रगुज़ार हूँ. मैं इन बातों को विनम्रता और सम्मान के साथ लेता हूं.

बांग्लादेश का फ्यूचर प्लान 

उन्होंने कहा कि जब मैंने कल बात की थी, तो मैंने बांग्लादेश के भविष्य के लिए सिर्फ़ एक सपने की नहीं, बल्कि एक प्लान की बात की थी: एक ऐसा देश जहां शांति और इज़्जत हो, जहां हर कम्युनिटी सुरक्षित और अहमियत महसूस करे, और जहां हर बच्चा उम्मीद के साथ बड़ा हो सके. यह सभी बांग्लादेशियों के लिए एक प्लान है. एक एकजुट, सबको साथ लेकर चलने वाला बांग्लादेश. एक ऐसा बांग्लादेश जो मिलकर आगे बढ़े.

तारिक रहमान की वतन वापसी 

तारिक रहमान गुरुवार को ढाका लौटे हैं. वह अपनी पत्नी ज़ुबैदा और बेटी जाइमा के साथ आए हैं. मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने 12 फरवरी को चुनाव का ऐलान किया है. जिसके बाद बांग्लादेश में एक चुनी हुई सरकार सत्ता संभालेगी.  रहमान की मां और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया खराब तबीयत के चलते अस्पताल में भर्ती हैं. ऐसे में बीएनपी की कमान रहमान संभाल सकते हैं.

Tags: bangladesh democracyMohammad YunusSEIKH HASEENATarique Rahman
