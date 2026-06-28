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रात हो या दिन! खूबसूरत महिला गैरमर्दों से बनाती थी संबंध, 9 साल बाद आखिर कैसे खुला राज़

पुलिस अधिकारियों ने जांच के दौरान ऐसे 120 पुरुषों की पहचान की, जिन्होंने पैसे देकर महिला से संबंध बनाए. इसमें पति की भी भूमिका सामने आई.

By: JP Yadav | Published: June 28, 2026 9:56:04 PM IST

रात हो या दिन! खूबसूरत महिला गैरमर्दों से बनाती थी संबंध, 9 साल बाद आखिर कैसे खुला राज़
रात हो या दिन! खूबसूरत महिला गैरमर्दों से बनाती थी संबंध, 9 साल बाद आखिर कैसे खुला राज़


यूरोप के देश स्वीडन से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. शख्स ने दंपती के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करते हुए पत्नी को 120 पुरुषों से संबंध बनाने के लिए मजबूर किया. किसी तरह बचकर महिला पुलिस के पास पहुंची, जिसके बाद पति की इस दरिंदगी की खुलासा हुआ. इस आरोप में उसे साढ़े 4 साल जेल की सजा सुनाई गई है. वर्ष 2022 में आरोपी डेविड पेलिको ने पैसे लेकर अपनी पत्नी को पुरुषों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करना शुरू किया. शुरुआत में कम पुरुषों के साथ संबंध बनवाए फिर यह सिलसिला तेज हो गया. पति को दुष्कर्म के प्रयास, दलाली, मारपीट और धमकी देने समेत कई अपराधों का दोषी करार दिया गया. यह फ़ैसला स्वीडन के पूर्वी तट पर स्थित हर्नोसांड की अदालत में सुनाया गया. इस मामले ने पूरी दुनिया का इसलिए भी खींची, क्योंकि इसकी तुलना फ़्रांस के डोमिनिक पेलिको मामले से की गई. 
 
कई महीनों तक चली सुनवाई के दौरान स्वीडन की कोर्ट ने पैसे देकर गैरमर्दों के साथ पत्नी से जबरन संबंध बनाने के आरोप में पति डेविड पेलिको  के साथ 28 अन्य पुरुषों को भी दोषी ठहराया और उन्हें भी जेल की सजा सुनाई. पति डेविड पेलिको पर आरोप है कि वह नशीला पदार्थ खिलाकर पहले तो वह अपनी पत्नी गिजेल को अर्धबेहोशी की स्थिति में लाता फिर दूसरे पुरुषों से दुष्कर्म करवाता था. डेविड पेलिको ने 9 वर्ष तक अपनी पत्नी को गैरमर्दों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया. इस तरह स्वीडन में 61 साल के डेविड पेलिको ने अपनी पत्नी को 120 पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया.

कैसे करवाता था घिनौना काम 

पुलिस ने जांच के आधार पर स्वीडन की कोर्ट में खुलासा किया कि पति डेविड पेलिको ने पत्नी को धमकी देकर गैरमर्दों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया. इस दौरान उसने घर में सिक्युरिटी कैमरों के जरिए पत्नी पर निगरानी रखी. वह लगातार पत्नी को अपने नियत्रंण में रखता था.  डेविड पेलिको स्वीडन के आंगरमानलैंड प्रांत का रहने वाला है.  

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फॉर्म हाउस पर होता था घिनौना काम

डेविड पोलिको गैरमर्दों को स्वीडन के अलग-अलग हिस्सों से क्रामफोर्स स्थित उनके एकांत फार्महाउस पर बुलाता था. यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब पत्नी ने अक्टूबर 2025 में पुलिस में शिकायत नहीं कर दी.अभियोजन पक्ष ने कोर्ट ने जांच के आधार पर जानकारी दी  कि वह पत्नी को नशीले पदार्थ देता था. डेविन पोलिको ने पत्नी को जान से मारने, उस पर पेट्रोल डालकर आग लगाने और उसकी उंगलियां काट देने की धमकियां भी दी थीं.

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पत्नी चालाकी से बाहर निकलने में हुई कामयाब

इस बीच स्वीडिश पब्लिक ब्रॉडकास्टर एसवीटी के मुताबिक़ महिला को पता था कि घर में कहां-कहां कैमरे लगे हैं. वो कैमरों की रेंज से बाहर एक जगह का इस्तेमाल कर वहां से भाग निकली और फिर पुलिस को फ़ोन किया. शिकायत के बाद स्वीडिश अधिकारियों ने ऐसे 120 पुरुषों की पहचान की थी, जिन्होंने पैसे देकर यौन गतिविधियों की सुविधा ली थी. लेकिन इस मामले में सिर्फ़ 29 पुरुषों पर आरोप लगाए गए. 

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Tags: crime news
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