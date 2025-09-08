Sweden Permanent Residency: आज की बदलती दुनिया में लोग ऐसे शहर या देश में काम करना पसंद करते हैं जो अपनी उच्च-गुणवत्ता वाली जीवनशैली के लिए जाना जाता हो और जहां बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध हों। वर्तमान में, स्वीडन भी उन देशों की सूची में शामिल है जहाँ भारतीयों के अलावा, दुनिया भर के लोग यहाँ काम करने, बसने और स्थायी जीवन जीने का सपना देखते हैं।

स्वीडन में स्थायी निवासी बनने की प्रक्रिया पर नजर डालें तो इसकी शुरुआत वर्क परमिट से होती है। इसके बाद व्यक्ति स्थायी निवासी का दर्जा प्राप्त करता है। आइए स्वीडन के स्थायी निवासी बनने की प्रक्रिया पर एक नजर डालते हैं।

स्‍वीडन में सख्त हुई आर्थिक योग्यता की शर्तें

वैसे, आपको बता दें कि स्वीडिश सरकार ने 17 जून 2025 से अपने वर्क परमिट से जुड़ी आर्थिक पात्रता शर्तों को कड़ा कर दिया है, जिसके बाद जो लोग अपने मौजूदा परमिट को रिन्यू कराना चाहते हैं, उनका मासिक वेतन स्वीडन के औसत वेतन का कम से कम 80 फीसदी होना चाहिए। लेकिन हाल के दिनों में न्यूनतम वेतन सीमा अब 29,680 SEK प्रति माह (कर से पहले) हो गई है, जो भारतीय रुपये में लगभग 2.76 लाख रुपये के बराबर है।

स्वीडन के स्थायी निवासी बनने के फायदे

स्वीडन में स्थायी निवास के कई फायदे हैं। हर दो साल में दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होती। इस दौरान, आपको बार-बार वर्क परमिट रिन्यू कराने की प्रक्रिया से भी मुक्ति मिलती है। यह आपको और आपके परिवार को दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा आपको EU के नागरिकों के समान अधिकार भी देता है। इसका एक और फायदा यह है कि आप किसी एक कंपनी से बंधे नहीं होते, आप अपनी इच्छानुसार नौकरी बदल सकते हैं।

इसके अलावा, व्यक्ति बिना वीज़ा के यूरोपीय संघ के किसी भी देश की यात्रा कर सकता है। यह देश व्यापार के लिए भी बेहतर माना जाता है। स्वीडन का नागरिक बनने पर, आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिनमें मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं, बेरोजगारी भत्ता और पेंशन शामिल हैं।

इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूर

आपके पास एक वैध पासपोर्ट होना चाहिए जो दर्शाता हो कि आप लंबे समय से स्वीडन में रह रहे हैं।

आपके पास स्वीडन में निवास का ठोस प्रमाण होना चाहिए।

यदि आप किसी स्वीडिश नागरिक से विवाहित हैं, तो आपके पास राष्ट्रीय पहचान पत्र या विवाह प्रमाणपत्र होना चाहिए।

आपके पास अपनी रोज़गार और आय का प्रमाण, जैसे वेतन पर्ची या कर रिटर्न दस्तावेज, होना चाहिए।स्वीडन में निवास

का प्रमाण, जैसे किराया समझौता या संपत्ति के दस्तावेज।

