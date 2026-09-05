Swatantra Bhardwaj vs Ryan Fournier: डोनाल्ड ट्रंप का करीबी ‘गुंडा’, जिसने किया भारत के स्वतंत्र भारद्वाज जैसा काम, आधी रात को गर्लफ्रेंड के साथ…

Swatantra Bhardwaj vs Ryan Fournier: अमेरिका से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. ‘स्टूडेंट्स फॉर ट्रंप’ के सह-संस्थापक और लीडर रयान फर्नियर पर उनकी गर्लफ्रेंड ने बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं. आरोप है कि रयान फर्नियर (डोनाल्ड ट्रंप की कॉलेज आर्मी बनाई) वाशिंगटन शहर के अपने आलीशान अपार्टमेंट में नशे में धुत होकर फर्श पर पड़ा था. इस दौरान उसकी 2 महीने पहले गर्लफ्रेंड बनी युवती ने उसे जगाने की कोशिश की. इस दौरान अक्सर राष्ट्रपति के करीबी होने का दावा करने वाले ‘स्टूडेंट्स फॉर ट्रंप’ के सह-संस्थापक रयान फर्नियर गुस्से में आ गए और हमला करने लगे.

आरोप है कि रयान फर्नियर ने गर्लफ्रेंड के हाथों पर मुक्के मारे, उसके बाल खींचे और उसे जमीन पर गिरा दिया. वह यहीं पर नहीं रुका बल्कि उसके ऊपर चढ़कर कम से कम दो बार उसके चेहरे पर मुक्का मारा. आरोप यह भी है कि उन्होंने एक स्विचब्लेड चाकू निकाला और उसे डरावने अंदाज में अपनी बगल में रखा. मार्च, 2026 से युवती के बॉयफ्रेंड रहे रयान फर्नियर ने कथित तौर पर उससे कहा-आज रात तुम मर जाओगी. ‘डेली मेल’ को मिली कोर्ट फाइलिंग में संघीय अभियोजकों ने इस साल 25 मई की रात का ऐसा ही विवरण दिया है. इसी वजह से 30 वर्षीय MAGA एक्टिविस्ट को 2 जुलाई से बिना ज़मानत के DC जेल में रखा गया है और उन पर मुक़दमा चल रहा है.

गर्लफ्रेंड पर तानी थी बंदूक

1 सितंबर, 2026 को दायर फाइलिंग से पहली बार पता चला है कि जो मामला पहले मामूली मारपीट का था, वह अब कई गंभीर अपराधों (फेलनी) के साथ सात आरोपों वाला मामला बन गया है. इसमें यह भी पता चला है कि रयान फर्नियर पर एक दूसरी महिला को देश से बाहर भेजने या जान से मारने की धमकी देने का आरोप है, क्योंकि उसने फर्नियर के लिए पुलिस से झूठ बोलने से इन्कार कर दिया था. साथ ही एक पूर्व गर्लफ्रेंड ने अभियोजकों को एक तस्वीर दी है जिसमें वह उस युवती पर बंदूक ताने हुए दिख रहे हैं.

2015 में की थी ‘स्टूडेंट्स फॉर ट्रंप’ की स्थापना

गूगल पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, रयान फर्नियर ने 2015 में कैंपबेल यूनिवर्सिटी में फ्रेशमैन (प्रथम वर्ष के छात्र) रहते हुए ‘स्टूडेंट्स फॉर ट्रंप’ की सह-स्थापना की थी और इसे 350-चैप्टर वाले नेटवर्क के रूप में विकसित किया था. X पर उनके लगभग दस लाख फ़ॉलोअर्स हैं. DC अटॉर्नी ऑफ़िस के एक कोर्ट डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि फ़ॉर्नियर पर सात गंभीर अपराधों (फ़ेलोनी) का आरोप है. रयान फ़ॉर्नियर ने 2015 में कैंपबेल यूनिवर्सिटी में फ़्रेशमैन (पहले साल के छात्र) के तौर पर ‘स्टूडेंट्स फ़ॉर ट्रंप’ की सह-स्थापना की और इसे 350-चैप्टर वाले नेटवर्क में बदल दिया.

रयान फ़ॉर्नियर के वकील ने नहीं दिया जवाब

चार्ली कर्क के ‘टर्निंग पॉइंट USA’ ने 2020 से पहले ग्रुप के वेब डोमेन और सोशल मीडिया अकाउंट्स को लीज़ पर लिया था और कर्क ने कुछ समय के लिए ख़ुद इसकी अध्यक्षता भी की थी, जिसके बाद 2023 में फ़ॉर्नियर संगठन से अलग हो गए. उन्होंने सभी आरोपों से इन्कार किया है और 8 अक्टूबर को DC सुपीरियर कोर्ट की जज कारमेन मैक्लीन के सामने उनका ट्रायल शुरू होगा. रयान फ़ॉर्नियर के वकील ने टिप्पणी के लिए किए गए कॉल का कोई जवाब नहीं दिया.