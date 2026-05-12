कौन हैं सूर्या मिधा? जिन्होंने 22 की उम्र में तोड़ा मार्क जुकरबर्ग का रिकॉर्ड, नेटवर्थ जानकर उड़ जाएंगे होश!

Surya Midha: 22 साल की उम्र में, ज़्यादातर लोग कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने अपनी पहली नौकरी ढूंढने या अपने करियर का रास्ता तय करने में व्यस्त होते हैं. लेकिन भारतीय मूल के एक नौजवान, सूर्य मिधा ने इस उम्र में कुछ ऐसा हासिल किया है जो मार्क ज़करबर्ग की जवानी की उपलब्धियों जैसा ही है. फ़र्क बस इतना है कि सूर्या ने यह कारनामा ज़करबर्ग से भी कम उम्र में करके अपना एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है. फ़ोर्ब्स की 2026 की अरबपतियों की लिस्ट में, सूर्या मिधा दुनिया के सबसे कम उम्र के ‘सेल्फ़-मेड’ (खुद के दम पर बने) अरबपतियों में शामिल हो गए हैं. उनकी कुल संपत्ति लगभग 2.2 बिलियन डॉलर यानी करीब 18,000 करोड़ होने का अनुमान है.

कौन हैं सूर्या मिधा

फ़ोर्ब्स के हाल के रिपोर्ट के अनुसार, सूर्या मिधा भारतीय मूल के हैं उनका जन्म सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया में हुआ था, और वे अपने हाई स्कूल के दिनों में ‘नेशनल डिबेट चैंपियन’ थे. मिधा के माता-पिता दिल्ली से आकर अमेरिका में बस गए थे. उन्होंने जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी से ‘फ़ॉरेन सर्विस’ में बैचलर की डिग्री हासिल की; उस समय उनके भविष्य के बिज़नेस पार्टनर हिरेमठ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे. उनके तीसरे को-फ़ाउंडर, ब्रेंडन फ़ूडी भी जॉर्जटाउन में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहे थे. आइए जानते हैं क्या करती है उनकी कंपनी Mercor.

Mercor क्या करता है?

Mercor एक रिक्रूटमेंट स्टार्टअप है जो सिलिकॉन वैली की कुछ सबसे बड़ी AI लैब्स को उनके मॉडल्स को ट्रेन करने में मदद करता है. फ़ोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ आवेदकों का इंटरव्यू एक AI अवतार द्वारा लिया जाता है और उसके बाद उन्हें उन कंपनियों से जोड़ा जाता है जो टैलेंट की तलाश में हैं. यह कंपनी अब उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरी है जो सही जगहों पर सही मौकों की तलाश में हैं.

Zuckerberg से एक साल पहले यह कमाल कर दिखाया

सूर्या मिधा की कहानी को खास तौर पर इसलिए कमाल का माना जाता है क्योंकि उन्होंने Mark Zuckerberg का रिकॉर्ड तोड़ दिया. Zuckerberg 23 साल की उम्र में अरबपति बने थे, लेकिन सूर्या मिधा सिर्फ 22 साल की उम्र में ही इस खास क्लब में शामिल हो गए. Forbes ने उन्हें सबसे कम उम्र का खुद के दम पर बना अरबपति कहा है. यह भी दिलचस्प बात है कि न तो सूर्या मिधा और न ही उनके को-फाउंडर्स किसी पारंपरिक कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आए थे. वे अपने कॉलेज की डिबेट टीम के दोस्त थे और उन्होंने कॉलेज छोड़ने का रास्ता चुना.