Sunita Williams Return: भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्षयात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने 14 दिन बाद अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर लौट आए हैं। इनके साथ क्रू-9 के दो और एस्ट्रोनॉट अमेरिका के निक हेग और रूस के अलेक्सांद्र गोरबुनोव भी लौटे हैं। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने भारतीय समयानुसार 19 मार्च, सुबह 3:27 बजे फ्लोरिडा के तट पर लैंड किया। सुनीता विलियम्स हंसते मुस्कुराते हुए यान से बाहर निकलीं।

Splashdown confirmed! #Crew9 is now back on Earth in their @SpaceX Dragon spacecraft. pic.twitter.com/G5tVyqFbAu

— NASA (@NASA) March 18, 2025