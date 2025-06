Syria Bomb Blast : दमिश्क के चर्च में हुआ बड़ा आत्मघाती हमला, आतंकी ने खुद को बम से उड़ाया…20 लोगों के उड़े चिथड़े

Syria Bomb Blast in Church: ईरान-इजरायल जंग के बीच सीरिया के दमिश्क के एक चर्च में आत्मघाती हमले की खबर सामने आई है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक इस हमले में 20 लोगों की मौत हो गई है। जबकि 50 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं।

स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, दमिश्क के सेंट एलियास ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में एक सशस्त्र आत्मघाती हमलावर ने श्रद्धालुओं पर गोलीबारी की, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और फिर उसने विस्फोट कर दिया।

रिपोर्ट के अनुसार, दमिश्क के पास सेंट एलियास चर्च में हुए विस्फोट में 20 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। SANA की रिपोर्ट के अनुसार, सीरियाई सुरक्षा बलों ने इलाके की सुरक्षा के लिए सेंट एलियास चर्च के आस-पास तैनाती कर दी है। गोलीबारी और विस्फोट की सूचना मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन और मेडिकल टीम मौके पर पहुंच गई है।

दमिश्क चर्च में हुए धमाके पर सीरियाई गृह मंत्रालय की ओर से भी जानकारी सामने आई है। बताया गया कि दमिश्क के डुवाइला इलाके में स्थित सेंट एलियास चर्च में हुए भीषण आत्मघाती हमले को आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े एक आत्मघाती हमलावर ने अंजाम दिया। मंत्रालय ने बताया कि हमलावर पहले चर्च में घुसा, भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग की और फिर खुद को उड़ा लिया।

🚨BREAKING: A Suicide Bomber has blown himself up inside an Orthodox Church in Damascus, Syria during Sunday Mass

25 have died with 80 injured.

Once again, the Legacy Media are silent. Christianity is under attack. pic.twitter.com/gzL97JCqPO

— Inevitable West (@Inevitablewest) June 22, 2025