‘हमें गर्व है…’,Operation Sindhu के जरिए ईरान से भारत पहुंचे छात्रों ने क्या कहा? सुन हिन्दुस्तानी होने पर होगा गर्व

Operation Sindhu:ईरान और इजरायल के बीच हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं. भारत सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ‘ऑपरेशन सिंधु’ की शुरुआत की. इस ऑपरेशन के तहत सरकार ने ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने का काम शुरू कर दिया है. भारत सरकार ने ईरान से 110 भारतीय छात्रों को निकाला और सबसे पहले उन्हें आर्मेनिया ले गई. वहां से ये छात्र गुरुवार सुबह दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचे. दिल्ली पहुंचकर सभी छात्र काफी खुश नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने उनका साथ दिया, इसलिए आज वे घर लौट पाए हैं. ईरान से आए छात्रों ने बताया कि ईरान की राजधानी तेहरान में हालात काफी नाजुक हैं.

हमें सरकार पर गर्व है-भारतीय छात्र

एक छात्र ने बताया कि स्थिति बहुत खतरनाक थी और वे डरे हुए थे। इंटरनेट बंद था, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। हालांकि, भारत सरकार ने हमारी मदद की और हमें सुरक्षित निकाला। उन्होंने एक अविश्वसनीय कदम उठाया और हमें वास्तव में गर्व है।

ईरान में हालात दिन-ब-दिन खराब होते जा रहे हैं- भारतीय छात्र

ईरान से निकाले गए छात्रों में से एक ने कहा, “वहां हालात दिन-ब-दिन खराब होते जा रहे हैं। खास तौर पर तेहरान में हालात बहुत खराब हैं। वहां से सभी भारतीय छात्रों को निकाला जा रहा है। हम उर्मिया यूनिवर्सिटी से हैं। भारतीय अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। सभी छात्रों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है।”

हम भारत लौटकर खुश हैं-छात्र

कश्मीर के एक छात्र जो उर्मिया यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस के छात्र थे, उन्होंने ईरान के हालात बयां करते हुए कहा कि हमने ड्रोन और मिसाइलें देखीं. मिसाइलों को देखकर हम डर गए थे. उन्होंने कहा कि हम भारत लौटकर खुश हैं और भारत सरकार खासकर विदेश मंत्रालय के बहुत आभारी हैं. हमारे माता-पिता भी चिंतित थे, लेकिन अब वे खुश हैं. एक अन्य छात्र ने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं अपने देश लौट आया हूं. उन्होंने बताया कि हालांकि उर्मिया में हालात अभी ठीक हैं. लेकिन ईरान के अन्य जगहों पर हालात खराब थे. उन्होंने भारत सरकार का आभार जताते हुए कहा कि भारत सरकार ने हमारी बहुत मदद की, इसीलिए हम घर लौट आए हैं.

‘मैं अपनी खुशी शब्दों में बयां नहीं कर सकता’

ईरान से घर लौटे छात्र अमन अजहर ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं। उन्होंने कहा कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि मैं अपने परिवार से मिलकर कितना खुश हूं। उन्होंने कहा कि ईरान में हालात बहुत खराब हैं। वहां के लोग भी हमारे जैसे ही हैं। उन्होंने आगे कहा कि युद्ध अच्छी चीज नहीं है। युद्ध के कारण छोटे-छोटे बच्चे दर्द में जी रहे हैं। युद्ध मानवता को नष्ट कर देता है।

‘भारतीय दूतावास ने हमें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा’ ईरान से निकाली गई छात्रा मरियम रोज का कहना है कि भारतीय दूतावास ने हमारे लिए पहले से ही सारी तैयारियां कर रखी थीं। जिसके चलते हमें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने कहा कि हम तीन दिनों से यात्रा कर रहे हैं, इसलिए थके हुए हैं। ईरान के हालात पर बात करते हुए मरियम ने कहा कि जब हम वहां से निकले थे, तब उर्मिया में हालात इतने खराब नहीं थे। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जिस हॉस्टल में मैं रहती थी, उसके ऊपर से जब मिसाइल गुजरती थी, तो हॉस्टल की खिड़कियां हिल जाती थीं। उन्होंने कहा कि वह अपने देश लौटकर बेहद खुश हैं।

इजरायल ईरान जंग

बता दें कि इजरायल और ईरान में जंग जारी है जिससे ईरान में हालात दिन प्रति दिन बद से बदतर होता जा रहा है। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध में अमेरिका भी उतर गया है। हालांकि, खोमेनी ने अमेरिका को चेतावनी दी है। लेकिन इसके बाद भी यह बात सामने आ रही है कि अमेरिका ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी अधिकारी इस सप्ताह के अंत में ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से ब्लूमबर्ग न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका आने वाले दिनों में ईरान पर संभावित सैन्य हमले की तैयारी कर रहा है।

