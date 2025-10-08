फ़्लोरिडा में ChatGPT पर ‘खतरनाक सवाल’ सर्च करने पर छात्र गिरफ्तार
फ्लोरिडा के डेलैंड स्थित साउथवेस्टर्न मिडिल स्कूल (Southwestern Middle School) में एक 13 साल के छात्र को ChatGPT पर खतरनाक सवाल (Dangerous Question) सर्च करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. छात्र ने दावा किया कि वह केवल मजाक कर रहा था, लेकिन स्कूल के डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम (Digital Monitoring System) ने अलर्ट जारी किया और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की. घटना के बाद छात्र को हिरासत में लेकर बाल सुधार केंद्र (Child Development Center) भेजा गया.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 8, 2025 4:40:07 PM IST

Student Ask Dangerous Question on Chat GPT: फ़्लोरिडा के डेलैंड से बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां,  साउथवेस्टर्न मिडिल स्कूल में एक 13 साल के छात्र को ChatGPT पर खतरनाक सवाल सर्च करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी (AI) के इस्तेमाल और छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं. 

घटना के बाद पुलिस ने की कार्रवाई: 

यह घटना तब हुई जब छात्र कक्षा के दौरान AI टूल ChatGPT का इस्तेमाल कर रहा था. जैसे ही उसने एक खतरनाक या नुकसान पहुंचाने वाला सवाल टाइप किया, स्कूल के विशेष डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम ने झटके से पकड़ लिया.  इसके तुरंत बाद ही स्कूल प्रशासन और पुलिस को अलर्ट सिग्नल भेजा गया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान छात्र को गिरफ्तार भी कर लिया. 

छात्र दूसरे छात्र के साथ कर रहा था मजाक:

पुलिस की पूछताछ के दौरान छात्र ने दावा करते हुए उसका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था. उसने बताया कि वह अपने क्लासमेट को परेशान करने के लिए मजाक कर रहा था और उसे सबके सामने ‘ट्रोल’ करता रहता था. 

परिणाम और घटना पर उठे गंभीर सवाल:

 छात्र को गिरफ़्तार कर स्थानीय बाल सुधार केंद्र भेज दिया गया है. उस पर लगाए जाने वाले आरोप स्पष्ट नहीं हैं. फिलहाल, पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच करने में जुटी हुई है. 

पूरे घटनाक्रम से क्या मिलता है सबक:

यह घटना दर्शाती है कि जहां एक तरफ AI हर समस्या का समाधान तुरंत कर देता है, वहीं इसका गैर-जिम्मेदाराना उपयोग बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है.  यह स्कूलों के लिए एक तरह से चेतावनी है कि उन्हें छात्रों की डिजिटल गतिविधियों की निगरानी और AI के उचित उपयोग पर मार्गदर्शन की सख्त करने की पूरी तरह से ज़रूरत है. 

Tags: AIchatgptFlorida School IncidentInternational NewsPolice Investigation
