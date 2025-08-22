Home > विदेश > Earthquake:अमेरिका में भूकंप ने मचाई तबाही, सुनामी की चेतावनी जारी

Earthquake:अमेरिका में भूकंप ने मचाई तबाही, सुनामी की चेतावनी जारी

दक्षिण अमेरिका में भूकंप के तेज़ झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7.5 मापी गई।

Earthquake: प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र के अनुसार, गुरुवार को ड्रेक पैसेज में 7.5 की संशोधित तीव्रता वाला एक भूकंप आया, जिसने दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच के सुदूर क्षेत्र को हिला दिया लेकिन इससे व्यापक सुनामी का कोई खतरा नहीं है। शुरुआत में इसे 8.0 तीव्रता की घटना बताया गया था लेकिन बाद में अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) ने भूकंप की तीव्रता कम कर दी और पुष्टि की कि यह 11 किलोमीटर (7 मील) की उथली गहराई पर आया।

 भूकंप का केंद्र अर्जेंटीना के उशुआइया से 700 किलोमीटर (435 मील) दक्षिण-पूर्व में स्थित था – जो देश का सबसे दक्षिणी शहर है और जिसकी आबादी लगभग 57,000 है। भूकंप 21 अगस्त को शाम 4:16 बजे (भारतीय मानक समय 22 अगस्त को सुबह 7:46 बजे) आया।

इमरान खान की बड़ी जीत, जेल में बंद PTI चीफ को मिली जमानत, शहबाज-मुनीर के बुरे दिन शुरू

सुनामी का कोई खतरा नहीं

प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने चिली के तट के कुछ हिस्सों के लिए संक्षिप्त चेतावनी जारी की, लेकिन बाद में पुष्टि की कि हवाई या अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में सुनामी का कोई खतरा नहीं है। चिली की नौसेना जल सर्वेक्षण और समुद्र विज्ञान सेवा ने भी भूकंप के बाद अपने अंटार्कटिक क्षेत्र के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की, जिसमें बताया गया कि भूकंप का केंद्र चिली के बेस फ़्री अनुसंधान केंद्र से लगभग 258 किलोमीटर (160 मील) उत्तर-पश्चिम में था। क्षेत्र की दूरस्थ प्रकृति के कारण, अभी तक किसी प्रकार के नुकसान या हताहत की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

क्या भारत पर 50% लगाए गए टैरिफ को कम करेगा अमेरिका ? ट्रंप के व्यापार सलाहकार ने कही ऐसी बात, देख दंग रह गया चीन

