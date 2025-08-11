Earthquake: पाकिस्तान के जिगरी के यहां मची तबाही, मंजर देख सकपका गए मुनिर, वायरल हो रहा है वीडियो

Turkey earthquake: तुर्की के उत्तर-पश्चिमी प्रांत बालिकेसिर में रविवार को 6.1 तीव्रता के तेज़ भूकंप से धरती हिल गई। भूकंप का केंद्र सिंदिरगी था और इसके झटके लगभग 200 किलोमीटर दूर, 1.6 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाले इस्तांबुल शहर तक महसूस किए गए। तुर्की की आपदा एवं आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने बताया कि भूकंप के बाद कई झटके आए, जिनमें से एक की तीव्रता 4.6 थी। एजेंसी ने नागरिकों से क्षतिग्रस्त इमारतों में न जाने की अपील की है।स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, भूकंप के केंद्र सिंदिरगी शहर में एक इमारत ढह गई। तुर्की बड़ी दरारों के ऊपर स्थित है और यहाँ अक्सर भूकंप आते रहते हैं।

भूकंप का केंद्र

आपदा एवं आपातकालीन प्रबंधन प्रेसीडेंसी (AFAD) ने बताया कि शनिवार को स्थानीय समयानुसार शाम 7:53 बजे तुर्की के बालिकेसिर प्रांत के सिंदिरगी ज़िले में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। मनीसा, इज़मिर, उसाक और बर्सा सहित पड़ोसी प्रांतों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। एएफएडी के अनुसार, तब से अब तक 3.0 से अधिक तीव्रता वाले कुल सात भूकंप आ चुके हैं। एएफएडी ने तुर्की आपदा प्रतिक्रिया योजना (टीएएमपी) को सक्रिय कर दिया है और खोज एवं बचाव कार्यों में सहायता के लिए विभिन्न प्रांतीय निदेशालयों से कर्मियों और वाहनों को भेजा है।

A video captures the tremors from the M6.1 earthquake that struck western Turkey. #deprem pic.twitter.com/JXWRsvRvh5 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 10, 2025

प्रभावित क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी

प्रभावित क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और सभी आपदा समूहों के प्रतिनिधि एएफएडी प्रेसीडेंसी आपदा एवं आपातकालीन प्रबंधन केंद्र में एकत्रित होंगे। एएफएडी ने एक बयान में कहा कि रविवार (10 अगस्त) शाम 7:53 बजे बालिकेसिर प्रांत के सिंदिरगी जिले में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के झटके मनीसा, इज़मिर, उसाक और बर्सा प्रांतों में महसूस किए गए।’

Additional footage shows the tremors from the M6.1 earthquake that struck western Turkey, filmed in Kalemoğlu Village. pic.twitter.com/BtTZJMcH4m — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 10, 2025

कुल सात भूकंप

अब तक 3.0 से अधिक तीव्रता वाले कुल सात भूकंप आ चुके हैं। फिलहाल, क्षेत्र सर्वेक्षण जारी है। खोज और बचाव कार्यों में सहायता के लिए AFAD प्रांतीय निदेशालयों चानकला, इज़मिर, अफ्योनकारहिसार, उसाक, बर्सा, साकार्या, कुताह्या, बिलसिक, मनीसा और कोकेली से कर्मियों और वाहनों को भेजा गया है। स्थिति पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। तुर्की में 2023 में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 53,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे।