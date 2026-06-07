Sriram Krishnan: भारतीय मूल के श्रीराम कृष्णन ने क्यों छोड़ी ट्रंप के AI एडवाइजर की कुर्सी? पीछे की वजह जान रह जाएंगे हैरान

Who is Sriram Krishnan: भारतीय मूल के टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीराम कृष्णन ने घोषणा की है कि वे जून 2026 के आखिर में व्हाइट हाउस में अपने पद से इस्तीफा दे देंगे. वे US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) पॉलिसी एडवाइजर थे. उन्होंने लगभग 18 महीने तक इस रोल में रहने के बाद पद छोड़ने का फैसला किया है.

शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में श्रीराम कृष्णन ने कहा कि व्हाइट हाउस में काम करना उनके लिए सम्मान की बात रही है. उन्होंने कहा कि ऑफिस छोड़ने के बाद वे ब्रेक लेंगे और फिर यूनाइटेड स्टेट्स के सामने AI से जुड़ी बड़ी चुनौतियों पर काम करेंगे. हालांकि, उन्होंने अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में कोई डिटेल नहीं दी, कहा कि इसकी घोषणा बाद में की जाएगी.

कृष्णन ने की ट्रंप की तारीफ

अपने मैसेज में उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की भी तारीफ की. कृष्णन ने कहा कि आज यूनाइटेड स्टेट्स ग्लोबल AI रेस में सबसे आगे है, और इसका बहुत सारा क्रेडिट ट्रंप की लीडरशिप को जाता है. उनके मुताबिक ट्रंप की लीडरशिप के बिना, यूनाइटेड स्टेट्स की AI फील्ड में इतनी मजबूत स्थिति नहीं होती. श्रीराम कृष्णन ने बताया कि पिछले 18 महीनों में, उन्होंने कई ज़रूरी AI प्लान और पॉलिसी पर काम किया. इनमें अमेरिकन AI एक्शन प्लान, अमेरिका की AI कैपेबिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप प्रोग्राम और नेशनल AI पॉलिसी फ्रेमवर्क शामिल हैं.

श्रीराम कृष्णन कौन हैं?

श्रीराम कृष्णन भारत में पैदा हुए थे और चेन्नई के रहने वाले हैं. उन्होंने चेन्नई के SRM इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ट्विटर और स्नैप जैसी कई बड़ी टेक कंपनियों में काम किया. बाद में वह मशहूर इन्वेस्टमेंट फर्म आंद्रेसेन होरोविट्ज़ में शामिल हो गए और खुद को एक टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर के तौर पर स्थापित किया.

वह एलन मस्क के करीबी सलाहकार भी रहे हैं और ट्विटर की खरीद के दौरान मस्क को सलाह देने वाली टीम का हिस्सा थे. 20 जनवरी, 2025 को, ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ, श्रीराम कृष्णन ने व्हाइट हाउस में AI पॉलिसी सलाहकार के तौर पर काम करना शुरू किया. इससे पहले, 2024 में, उन्हें AI पर सीनियर व्हाइट हाउस पॉलिसी सलाहकार नियुक्त किया गया था.