श्रीलंका की जेल में खूनी बवाल, दंगे में 4 गार्ड समेत 23 लोगों की दर्दनाक मौत; 100 से ज्यादा घायल

श्रीलंका से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक जेल में कैदियों के बीच हिंसात्मक भिडंत में 4 गार्ड और 19 कैदियों की मौत हो गई है. और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए. बताया जा रहा है कि पिछले 6 सालों में घटित ये सबसे खूंखार जेल दंगा है. जानकारी के मुताबिक जेल में ड्रग्स के धंधे से जुड़े दो गैंग के कैदियों के बीच रात में जोरदार भिड़ंत हो गई थी, जो खूनी खेल में बदल गया.

अधिकारियों ने क्या बताया?

अधिकारियों ने बताया कि श्रीलंका की एक जेल में हुई झड़पों में चार गार्डों सहित 23 लोग मारे गए और 100 से अधिक लोग घायल हो गए. पुलिस ने बताया कि इलाके की मुख्य जेल में दो ड्रग गिरोहों के कैदियों के बीच रात भर हुई झड़पों के बाद घायलों को राजधानी कोलंबो के उत्तर में स्थित नेगोम्बो अस्पताल ले जाया गया.

कैसे गई गार्ड की जान?

पुलिस ने बताया कि झड़प नेगोम्बो जेल के अंदर शुरू हुई, जिसमें लगभग 10,000 कैदी बंद हैं. एक पुलिस अधिकारी ने एएफपी को पहले बताया था कि हिंसा को रोकने की कोशिश में मारे गए लोगों में चार जेल गार्ड भी शामिल थे. अधिकारी ने कहा, ‘दंगों को शांत कराने की कोशिश में चार गार्ड मारे गए। आज सुबह स्थिति बेकाबू हो गई.’ अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने जेल परिसर में पुलिस कमांडो तैनात किए थे, हालांकि वे सुविधा के भीतर प्रवेश नहीं कर पाए थे. सोमवार को अशांति जारी रहने के कारण कैदियों के रिश्तेदारों की भारी भीड़ जेल के बाहर जमा हो गई. स्थानीय निवासियों ने गोलीबारी की आवाजें सुनने की सूचना दी, जबकि अधिकारियों ने स्थिति पर नजर रखने के लिए ड्रोन तैनात किए.

पिछले कई वर्षों की सबसे घातक घटना

हाल ही में हुआ दंगा दिसंबर 2020 के बाद श्रीलंका में जेल हिंसा की सबसे घातक घटना है. उस समय कोविड-19 महामारी के चरम पर एक अन्य जेल में हुई अशांति में 11 कैदी मारे गए थे और 117 अन्य घायल हो गए थे. इस घटना के बाद सरकार ने भीड़भाड़ वाली जेलों से सैकड़ों कैदियों को रिहा कर दिया था.

आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि रविवार तक श्रीलंका की जेल प्रणाली में 41,250 कैदी थे, जो इसकी आधिकारिक क्षमता से लगभग चार गुना अधिक है – यह देश की सुधार सुविधाओं में गंभीर भीड़भाड़ को लेकर लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को उजागर करता है.

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