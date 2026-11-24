Spice Girl Geri Horner: फॉर्मूला वन गुरु क्रिश्चियन से शादी करने के बाद गेरी हॉर्नर (Spice Girl Geri Horner) का रहन-सहन काफी आलीशान हो गया है. इसी वजह से उनकी साथी ‘स्पाइस गर्ल्स’ अक्सर उन्हें चिढ़ाते हुए ‘लेडी ऑफ द मैनर’ (किसी बड़ी जागीर की मालकिन) कहकर बुलाती थीं. हालांकि, अब गेरी ने सबको गलत साबित कर दिया है. उन्होंने और उनके पति ने 52 मिलियन पाउंड की बोली लगाकर ब्रिटेन के सबसे शानदार घरों में से एक को खरीद लिया है. पिछले सप्ताह इस जोड़े को नॉर्थम्प्टनशायर में स्थित बेहद खूबसूरत एजकोट हाउस की चाबियां मिल गईं. उन्होंने अपने दोस्तों को बताया है कि उन्हें अपना सपनों का घर मिल गया है. कहा जा रहा है कि हॉर्नर दंपती ने ऑक्सफोर्डशायर की सीमा से लगे नॉर्थम्प्टनशायर के इस एस्टेट (बड़ी संपत्ति) को बहुत पसंद कर लिया था. ‘प्राइड एंड प्रेजुडिस’ के रूपांतरण में यह मिस्टर बिंगले का घर था. पूर्व ‘स्पाइस गर्ल’ गेरी हॉर्नर (Geri Horner) ने आखिरकार कैसे हासिल कर लिया अपना शानदार और आलीशान घर, लेकिन अब यह उन्हें ‘पॉश’ (विक्टोरिया बेकहम) से भी ज़्यादा ‘पॉश’ बना देगा.

इसके बाद 54 वर्षीय गेरी बैनबरी के पास मौजूद 1,700 एकड़ के पार्क और खेत में अपने घोड़ों के शौक को पूरा कर सकेंगी. इस जगह का शोबिज से भी गहरा नाता है. जेन ऑस्टेन के उपन्यास ‘प्राइड एंड प्रेजुडिस’ पर आधारित BBC के 1995 के बेहद लोकप्रिय टीवी रूपांतरण में इसे ‘मिस्टर बिंगले’ (एक शौकीन मिजाज किरदार) के घर ‘नेदरफील्ड’ के रूप में दिखाया गया था. इस शो में कॉलिन फर्थ और जेनिफर एहल ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं.

52 मिलियन पाउंड की बोली से हाथ लगी थी निराशा

कहा जाता है कि जेन ऑस्टेन की प्रशंसक होने के नाते मिसेज गेरी हॉर्नर के लिए इस संपत्ति को खरीदना एक सपने के सच होने जैसा है. एक हफ्ते पहले इस जोड़े को पास के एक पब ‘द ग्रिफिन इन’ में देखा गया था. पब की मालकिन ने उनके आने को बहुत सुखद बताया. उन्होंने पूर्व ‘जिंजर स्पाइस’ (गेरी) को बताया कि कैसे 12 साल की उम्र में वह ‘स्पाइस गर्ल्स’ के गानों पर अपने बेडरूम में खूब थिरका करती थीं. अगस्त में जब ‘एजकोट हाउस’ के लिए उनकी 45 मिलियन पाउंड की पहली बोली को एक अज्ञात बिजनेसवुमन ने 52 मिलियन पाउंड की बोली लगाकर पीछे छोड़ दिया था, तो यह जोड़ा काफी निराश हो गया था.

क्या-क्या है घर में

गेरी हॉर्नर का घर 1,700 एकड़ के पार्क और खेत में फैला है. गेरी और क्रिश्चियन हॉर्नर का नया घर शानदार एजकोट एस्टेट है. 18वीं सदी का यह आलीशान घर ‘ग्रेड-I’ की श्रेणी में आता है, जिसमें 8 बेडरूम हैं. सबसे बड़ा आकर्षण है इसका क्षेत्रफल. यह घर 1,700 एकड़ के पार्क क्षेत्र में फैला हुआ है. जॉर्जियन शैली के इस आलीशान घर का इतिहास काफी समृद्ध है. इसमें वह घर भी शामिल है, जिसे हेनरी VIII ने ऐन ऑफ क्लीव्स को उनके तलाक के समय दिया था. यह वही जगह है जहां BBC के 1995 के हिट शो ‘प्राइड एंड प्रेजुडिस’ की शूटिंग हुई थी. यह भी पता चला है कि 53 वर्षीय क्रिश्चियन ने रेड बुल से मिले अपने ‘सेवरेंस पे’ (नौकरी छूटने पर मिलने वाली रकम) का एक हिस्सा इस प्रॉपर्टी को खरीदने में लगाया. अगर वो इसे सामान्य तरीके से खरीदते तो उन्हें और उनकी पत्नी गेरी हॉर्नर को अकेले स्टांप ड्यूटी के रूप में ही 5.3 मिलियन पाउंड चुकाने पड़ते.

वहीं, दंपती के एक दोस्त ने पुष्टि की कि वो इतनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अहमियत वाली प्रॉपर्टी के संरक्षक बनने को लेकर बहुत उत्साहित हैं. अब जब उन्होंने यह प्रॉपर्टी हासिल कर ही ली है तो जहां वो अपने रेसिंग हॉर्स प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सूत्रों का कहना है कि गेरी इसे पूरी दुनिया को चिल्लाकर बताना चाहती हैं, लेकिन वो जानती हैं कि उन्हें संयम बरतना होगा. दंपती के एक दोस्त ने ‘डेली मेल’ को बताया कि गेरी और क्रिश्चियन के लिए यह बहुत ही रोमांचक समय है.

संपत्ति का इतिहास

यह ‘ग्रेड I-लिस्टेड’ (ऐतिहासिक रूप से संरक्षित) संपत्ति है, जिसका इतिहास बहुत समृद्ध है और गेरी तथा क्रिश्चियन इसका पूरा सम्मान करते हैं. कभी यह हेनरी VIII की संपत्ति थी, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी ऐनी ऑफ क्लीव्स को तलाक के समझौते के तहत दे दिया था. ‘गेरी और क्रिश्चियन खुद को इस शानदार इमारत का संरक्षक मानते हैं. वो यहां रहने के दौरान इसकी देखभाल करेंगे और उनके जाने के बाद भी यह आने वाली पीढ़ियों के आनंद लेने के लिए सुरक्षित रहेगी. आप ऐसे घर के मालिक नहीं होते, बल्कि यह घर आपका मालिक होता है.

इस एस्टेट का रेसिंग के क्षेत्र में एक पुराना इतिहास है, जो एजकोट रेसकोर्स से जुड़ा है. वर्ष 2018 में इसका नवीनीकरण किया गया था. यहां 2 प्रोफेशनल रेसिंग यार्ड भी हैं और इन ट्रेनिंग सेंटरों के लिए ज़रूरी सभी सुविधाएं मौजूद हैं, जिनमें गैलप्स, पैडॉक और स्कूलिंग एरिना शामिल हैं. इस घर में आठ मुख्य बेडरूम हैं, साथ ही कई ड्रेसिंग रूम और पहली मंजिल पर 5 बाथरूम हैं.