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नई गर्लफ्रेंड के साथ अजीब हरकत, हाथ और जांघ पर मारे मुक्के; आखिर में उसने घर पर कर दी हद पार!

Speedboat killer Jack Shepherd: स्पीडबोट किलर जैक शेफर्ड ने आखिर कोर्ट में सुनवाई के दौरान BBQ चिमटे से अपनी नई गर्लफ्रेंड को ज़ख्मी करने का जुर्म कबूला है.

By: JP Yadav | Published: July 28, 2026 8:48:11 PM IST

नई गर्लफ्रेंड के साथ अजीब हरकत, हाथ और जांघ पर मारे मुक्के; आखिर में उसने घर पर कर दी हद पार!
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अमेरिका के जॉर्जिया में कोर्ट में सुनवाई के दौरान 38 वर्षीय स्पीडबोट किलर जैक शेफर्ड मंगलवार (28 जुलाई, 2026) को जेल से वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए. इस दौरान उन्होंने मारपीट से शारीरिक चोट पहुंचाने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के 2 आरोपों में अपना जुर्म कबूल किया. शेफर्ड को वर्ष 2018 में 24 साल की शार्लेट ब्राउन की मौत के मामले में गैर-इरादतन हत्या के लिए 10 साल की जेल हुई थी. यह घटना तब हुई थी जब पहली डेट के दौरान उनकी स्पीडबोट दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी. ट्रायल में पता चला कि कैप्टन जैक शेफर्ड नशे में धुत होकर टेम्स नदी में उस खराब नाव को तेजी से चलाकर दिखावा कर रहा था, जिसे उसने लड़कियों को लुभाने के लिए खरीदा था. 

यहां पर बता दें कि शेफर्ड जॉर्जिया में फरार रहने के दौरान अपने ओल्ड बेली ट्रायल में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन बाद में उसे सजा काटने के लिए अमेरिका वापस लाया गया. इसके बाद उसे जनवरी 2024 में लाइसेंस पर रिहा किया गया था, लेकिन पिछले साल सितंबर में अपनी नई पार्टनर के साथ हिंसा के आरोप के बाद उसे वापस जेल भेज दिया गया. फरवरी 2025 में एक हिंसक हमले के दौरान उसे ज़बरदस्ती दबाकर रखने की बात मान ली है इस हमले में एक झगड़े के दौरान उसके हाथ और जांघ पर कई बार मुक्के मारने से उसे चोटें आई थीं. 

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50 साल की उम्र की महिला से कर बैठा इश्क

वहीं, एक अन्य हमले में बारबेक्यू पर पिज़्ज़ा जल जाने से गुस्साए शेफर्ड ने चिमटे से उस पर हमला किया और उसका बायां ब्रेस्ट जला दिया. इस हमले से उसके शरीर पर हमेशा के लिए निशान पड़ गए. शेफर्ड ने अगस्त 2024 में 50 की उम्र वाली महिला को डेट करना शुरू किया था. जब उसे उसी साल जनवरी में लाइसेंस पर जेल से रिहा किया गया था. दोनों की मुलाकात तब हुई जब शेफर्ड वेस्ट लंदन के ईलिंग में रहने गया और अपनी गर्लफ्रेंड वाले फ्लैट्स के ब्लॉक में ही एक कमरा किराए पर लिया. अभियोजकों ने बताया कि रिश्ते के चार महीने बाद ही शेफर्ड उसे ‘बूढ़ी चुड़ैल’ और ‘चूहा’ कहकर बुलाने लगा था. स्पीडबोट किलर जैक शेफर्ड ने अब अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ मारपीट करने की बात कबूल कर ली है. 

हादसे के दौरान नशे  में धुत थे शेफर्ड

दिसंबर 2015 में 24 साल की शार्लेट शेफर्ड के साथ ‘द शार्ड’ में अपनी पहली डेट पर गई थी, जब उन्होंने टेम्स नदी में स्पीडबोट की सवारी करने का फैसला किया. उसके ट्रायल में बताया गया कि ‘कैप्टन जैक’ शेफर्ड नशे में धुत होकर टेम्स नदी में उस खराब नाव को तेजी से चलाकर दिखावा कर रहा था, जिसे उसने ‘लड़कियों को लुभाने’ के लिए खरीदा था. जब पानी के नीचे छिपे एक लट्ठे से टकराकर उसकी 14 फ़ीट लंबी नाव पलट गई, तो शार्लेट अंधेरे में बर्फीले पानी में जा गिरी. उसे तो बचा लिया गया, लेकिन शार्लेट डूब गई.

जेल की रिहाई की शर्तों का उल्लंघन करने पर फंसे शेफर्ड

अपनी हरकतों की सफाई देने के बजाय डरपोक शेफर्ड भागकर जॉर्जिया चला गया. आखिरकार जुलाई 2018 में उसकी गैर-मौजूदगी में मुकदमा चला और उसे छह साल की जेल की सज़ा सुनाई गई. ‘डेली मेल’ के मुताबिक, जनवरी 2019 में उसे ढूंढ निकाला. उसी साल अप्रैल में उसे जॉर्जिया से ब्रिटेन वापस लाया गया. कुछ महीनों बाद डेवोन के एक होटल में बारमैन पर ‘ग्लासिंग’ (कांच के गिलास से हमला) के खतरनाक हमले के लिए शेफर्ड को 4 वर्ष की अतिरिक्त सजा दी गई. शार्लेट की गैर-इरादतन हत्या (मैनस्लॉटर) के लिए मिली 10 साल की सजा का आधा समय पूरा होने पर शेफर्ड को रिहा कर दिया गया. इसके बाद जनवरी 2024 में रिहा किया गया था, लेकिन अपनी रिहाई की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण सितंबर 2025 में उसे वापस जेल भेज दिया गया.

Tags: crime news
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