Spain High Speed Train Collision: हाई-स्पीड ट्रेनों की टक्कर से दहला स्पेन! हादसे से मची चीख-पुकार; करीब 46 लोगों की मौत

कब और कैसे हुआ हादसा?
रेल सेवाएं निलंबित
Choque entre un AVE de la línea Madrid-Andalucía y un tren de la compañía Iryo a la altura de Los Yébenes. Por desgracia, hay víctimas mortales y se desconoce el número de heridos en esa nueva tragedia ferroviaria. https://t.co/RAkiRnsl17
— Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) October 28, 2026
BREAKING: A collision between two high-speed trains near Toledo, Spain, has left at least 46 dead so far. Several carriages derailed and fell down an embankment, halting train service between Madrid and Andalusia. The death toll is expected to rise. https://t.co/xJdNnR9EIF
— RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) October 28, 2026
घायलों के इलाज का किया जा रहा इंतजाम
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