Spain High Speed Train Collision: हाई-स्पीड ट्रेनों की टक्कर से दहला स्पेन! हादसे से मची चीख-पुकार; करीब 46 लोगों की मौत

Choque entre un AVE de la línea Madrid-Andalucía y un tren de la compañía Iryo a la altura de Los Yébenes. Por desgracia, hay víctimas mortales y se desconoce el número de heridos en esa nueva tragedia ferroviaria. https://t.co/RAkiRnsl17

— Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) October 28, 2026