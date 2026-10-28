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Spain High Speed Train Collision: हाई-स्पीड ट्रेनों की टक्कर से दहला स्पेन! हादसे से मची चीख-पुकार; करीब 46 लोगों की मौत

Spain Train Collision: स्पेन में दो हाई-स्पीड ट्रेनों की टक्कर से बड़ा हादसा हुआ है. शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, दुर्घटना में 46 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 28, 2026 4:32:46 PM IST

स्पेन में हाई स्पीड ट्रेन की बड़ी टक्कर
स्पेन में हाई स्पीड ट्रेन की बड़ी टक्कर


स्पेन के मीडिया आउटलेट ABC के मुताबिक, बुधवार सुबह टोलेडो प्रांत में दो हाई-स्पीड ट्रेनों की टक्कर में कम से कम 46 लोगों की मौत हो गई. इस हादसे की वजह से चारों-तरफ चीख पुकार मच गई है. यह हादसा राजधानी मैड्रिड को दक्षिणी इलाके अंडालूसिया से जोड़ने वाली रेल लाइन पर हुआ.

कब और कैसे हुआ हादसा?

एसोसिएटेड प्रेस (AP) ने स्थानीय मीडिया के हवाले से बताया कि दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही थीं. इसी दौरान एक ट्रेन दूसरी ट्रेन के पिछले हिस्से से टकरा गई, जिससे दो डिब्बे पटरी से उतर गए.
 
यह हादस बुधवार सुबह 9 बजे के कुछ देर बाद हुआ. इसमें रेनफे और इरियो कंपनियों की एक एक ट्रेन आपस में भिड़ गईं. टक्कर के बाद इरियो के दो डिब्बे पटरी से उतर गए. कास्टिला ला मांचा क्षेत्र की सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि हादसे की वजह और घायलों की संख्या का पता लगाया जा रहा है.

रेल सेवाएं निलंबित

हादसे के बाद स्पेन के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटर एडिफ (Adif) ने मैड्रिड-अंडालूसिया हाई-स्पीड रेल लाइन पर यातायात रोक दिया. एडिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि दो ट्रेनों के बीच पीछे से टक्कर होने के कारण इस मार्ग पर रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं.





घायलों के इलाज का किया जा रहा इंतजाम

घटनास्थल के पास के शहर उर्दा के मेयर मैनुअल गैलन ने स्पेन के सरकारी प्रसारक TVE को बताया कि हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं. उन्होंने कहा कि सिविल प्रोटेक्शन अधिकारियों ने प्रभावित यात्रियों को ठहराने के लिए नगर परिषद से एक स्पोर्ट्स हॉल तैयार रखने को कहा है.

यह खबर भी पढ़ें: Russia-Ukraine Conflict: रूस-US और यूक्रेन के बीच कब होगी बातचीत, सामने आई तारीख; क्या युद्ध होगा खत्म?

Tags: home-hero-pos-1Spain High-Speed Train CrashSpain Train CollisionTrain Accident Spain
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