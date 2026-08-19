सिर्फ अंडरवियर में घूम रहा शख्स घुस गया जवान लड़कियों के कैंप में, इसके बाद जो हुआ वह हैरान करने वाला था

स्पेन के सेउटा में बड़ी संख्या में प्रवासियों के आने के बाद यौन हमले का डर फैल गया है. आरोप है कि एक आदमी अंडरवियर में एक स्थानीय महिला के बिस्तर में घुस गया और शरण मांगने वाली महिलाओं को हर रात हमले की कोशिशों का सामना करना पड़ रहा है. यह एक मामला नहीं है, बल्कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिसके बाद पुलिस भी सकते में है. पिछले महीने प्रवासियों के भारी संख्या में आने के बाद सेउटा में खुले में सो रही शरण मांगने वाली महिलाओं ने स्पेनिश इलाके में यौन हमले के लगातार डर के बारे में बताया.

एक दर्जन से ज़्यादा महिलाओं ने एल ट्रैम्पोलिन शहरी समुद्र तट के पास सरकारी प्रवासी रिसेप्शन सेंटर के चारों ओर लगी कंटीली तारों की बाड़ तक जाने वाली सड़क के किनारे पेड़ों के बीच डेरा डाला हुआ है. स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, इस सेंटर में लगभग 700 लोग रह रहे हैं, जो इसकी क्षमता से 200 अधिक हैं. बाहर डेरा डाले ये महिलाएं सैकड़ों अन्य मोरक्कन, सब-सहारा और दक्षिण एशियाई प्रवासियों के साथ खुले आसमान के नीचे सो रही हैं. रॉयटर्स ने वहां मौजूद तीन महिलाओं से बात की, जिन्होंने बताया कि आस-पास रहने वाले कुछ पुरुष उन्हें परेशान कर रहे हैं.

अधिकारियों का कहना है कि मोरक्को से 72,000 लोगों के खतरनाक तरीके से सीमा पार करने के दो हफ़्ते से ज़्यादा समय बाद भी 5,000 से 8,000 लोग इस इलाके में मौजूद हैं. इनमें से ज़्यादातर युवा पुरुष हैं. कई तो मोरक्को लौट गए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों ने भी सीमा पार की थी और वो यहां पर हैं. इसको लेकर पुलिस और सामाजिक सेवाओं का कहना है कि वे सेउटा में सीमित रिसेप्शन सुविधाओं को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. मंगलवार तक 2,168 बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया गया है और पिछले सप्ताह तक 500 वयस्कों ने शरण के लिए आवेदन किया था.

महिलाओं की समस्या पर ध्यान नहीं देने का आरोप

उत्तरी मोरक्को के ताज़ा शहर की रहने वाली 28 वर्षीय वफ़ा अतीद ने रॉयटर्स को बताया कि जब तक स्पेनिश अधिकारी उनके मामले पर विचार नहीं करते, तब तक उन्होंने और एक दर्जन से ज़्यादा अन्य महिलाओं ने कार्डबोर्ड बॉक्स, हवा भरने वाले गद्दे और कंबल से एक अस्थायी कैंप बनाया है. यह कैंप सुरक्षा के लिए सेंटर के प्रवेश द्वार पर खड़ी पुलिस वैन के जितना हो सके उतना करीब लगाया गया है. 16 अगस्त 2026 को सेउटा के एल ट्रैम्पोलिन बीच पर प्रवासी बहुत मुश्किल हालात में रह रहे हैं.

3 मामलों में कार्रवाई कर चुकी है पुलिस

कथित तौर पर मोरक्को के उन प्रवासियों द्वारा किए गए थे जो बड़ी संख्या में शहर में आए थे. दो मामलों में पीड़ित नाबालिग थे. एक के साथ कथित तौर पर पेनिट्रेशन वाला यौन उत्पीड़न किया गया और ड्रग्स बेचने के लिए मजबूर किया गया, जबकि दूसरे के साथ अश्लील हरकत की गई. दोनों मामलों में, आरोपी पुरुषों को रिमांड पर जेल भेज दिया गया है, जबकि तीसरे मामले में एक वयस्क महिला ने अश्लील हमले का आरोप लगाया और जज ने आरोपी को देश से निकालने का आदेश दिया.