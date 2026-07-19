खूबसूरत बेटी के दुष्कर्मी को मां ने जला दिया जिंदा, 5 साल बाद आया कौन सा मोड़? हिल गया पूरे स्पेन

Spain Crime News: स्पेन में 13 वर्षीय बेटी के दुष्कर्म को जिंदा जलाने की दोषी को जन भावना को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महिला को रिहा कर दिया. यह अपने आप में अनोखा मामला है, जिसमें हत्या की दोषी को रिहा किया गया है. पिछले काफी समय से यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल है. महिला का नाम मारिया डेल कारमेन गार्सिया (Maria del Carmen Garcia) है. महिला को गुस्सा तब आया जब अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति दोषी ठहराए जाने के 6 साल बाद रिहा कर दिया गया. इसके बाद दोषी ने महिला से मुलाकात के दौरान तंज कसते हुए पूछा- ‘तुम्हारी बेटी कैसी है?’ दोषी के इतना कहते ही महिला (मां) के सब्र का बांध टूट गया. दोषी वहीं खड़ा रहा. महिला पेट्रोल लेकर लौटी और आरोपी पर डालकर आग लगा दी. भीड़ ने किसी तरह आग बुझाई और बुरी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, हालांकि कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई.

महिला ने खुद दी गिरफ्तारी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2005 में जेल से पैरोल पर बाहर आए बलात्कारी द्वारा पीड़िता की मां का मजाक उड़ाने पर, उन्होंने उसे पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया था。 बेटी का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को जिंदा जलाने वाली महिला वारदात स्थल पर खड़ी रही. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मारिया डेल कारमेन गार्सिया को गिरफ्तार कर लिया.

स्पेन में 13 वर्षीय एक युवती का उसके पड़ोसी ने अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी को केवल 9 साल की सजा सुनाई गई। सजा के केवल 6 साल पूरे करने के बाद उसे पैरोल पर रिहा कर दिया गया और वह फिर उसी शहर में लौट आया। एक दिन बस स्टॉप के पास उसकी मुलाकात पीड़िता की मां से हुई। उसने… pic.twitter.com/ZsT7Xiepck — 𝙼𝚛 𝚃𝚢𝚊𝚐𝚒 (@mktyaggi) July 17, 2026

9 साल की मिली थी सजा

स्पेन की अदालत ने हत्या के लिए उन्हें पहले 9.5 साल की सजा सुनाई. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक अस्थिरता आधार मानते हुए सजा को कम करके 5.5 साल कर दिया. यह इतना भी आसान नहीं था, लेकिन जनता उनके साथ ही. मारिया डेल कारमेन गार्सिया बचाव में स्पेन में व्यापक जन-अभियान (Pardon Campaign) चला， जिसके बाद वे जेल से रिहा हो गईं.

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अपहरण करके बेटी के साथ किया था दुष्कर्म

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 63 वर्षीय पड़ोसी एंटोनियो कॉस्मे वेलास्को ने वर्ष 1998 में 13 वर्षीय वेरोनिका का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म किया. मुकदमा चला और आखिरकार दुष्कर्म में उसे 9 साल की सजा सुनाई गई. जेल में सजा काटी और 7 साल बाद ही उसे पैरोल पर रिहा कर दिया गया.

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जेल से बाहर निकलकर किया था बेटी पर तंज

जेल से बाहर निकला दोषी एंटोनियो कॉस्मे वेलास्को जून 2005 में पैरोल पर बाहर घूम रहा था. अचानक की सड़क पर मारिया डेल कारमेन गार्सिया से मुलाकात हो गई. उसने मारिया से तंज कसते हुए पूछा- ‘तुम्हारी बेटी कैसी है?’ यह सुनते ही मारिया डेल कारमेन गार्सिया गुस्से में भर गई. उन्होंने तुरंत गैसोलीन खरीदा. इसके बाद स्थानीय बार में उसका पीछा किया. इसके बाद मौका मिलते ही गैसोलीन उस पर फेंका और आग लगा दी.

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