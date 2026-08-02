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Spain Ceuta Migration Crisis: जान की बाजी लगाकर स्पेन में घुसने पहुंचे थे प्रवासी, 48 हजार ने क्यों की वापसी? रूह कंपा देने वाली है पीछे की वजह

Spain Ceuta Migration Crisis:सेउटा स्पेन का एक छोटा सा शहर है, लेकिन यह अफ़्रीकी कॉन्टिनेंट पर मोरक्को से लगता है. यह यूरोपियन यूनियन की उन कुछ जगहों में से एक है जहाँ अफ़्रीका और यूरोप के बीच ज़मीनी बॉर्डर मिलता है. इस वजह से, अफ़्रीकी इसे यूरोप में घुसने का सबसे आसान रास्ता मानते हैं.

By: Divyanshi Singh | Published: August 2, 2026 3:52:27 PM IST

spain ceuta migration crisis: 48 हजार ने क्यों की वापसी?
spain ceuta migration crisis: 48 हजार ने क्यों की वापसी?


 Spain Ceuta Migration Crisis: हर साल हज़ारों लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यूरोप में बेहतर ज़िंदगी, अच्छी नौकरी और सुरक्षित भविष्य का सपना देखते हैं. 31 जुलाई को, हज़ारों लोग समुद्र तैरकर स्पेन के सेउटा बॉर्डर पार कर गए, लेकिन कुछ ही घंटों में उनमें से लगभग 48,300 लोग मोरक्को लौट गए. स्पेन के गृह मंत्रालय के अनुसार, गुरुवार और शुक्रवार के बीच, लगभग 50,000 से 60,000 माइग्रेंट्स मोरक्को से स्पेन के सेउटा में घुसे. इसे हाल के यूरोपीय इतिहास में सबसे बड़ी बॉर्डर पार की घटनाओं में से एक माना जाता है. डूबने और भगदड़ जैसी घटनाओं में कम से कम 67 लोगों की मौत हो गई. सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूरोप पहुँचने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वालों ने वापस लौटने का फैसला क्यों किया?

रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि इसके पीछे कई कारण थे. मुख्य कारण भूख और बुनियादी सुविधाओं की कमी थी. सेउटा में अचानक इतने सारे लोग आ गए कि प्रशासन खाना, पानी और रहने की जगह नहीं दे पाया. कई लोग घंटों तक बिना खाने के रहे.दूसरा कारण शारीरिक थकान थी. हज़ारों लोग समुद्र तैरकर आए थे. कई लोग घायल हो गए थे और घंटों तक बिना आराम के रहे.तीसरा कारण आगे का रास्ता बंद होना था. ज़्यादातर माइग्रेंट्स को उम्मीद थी कि सेउटा पहुँचने के बाद, वे मेनलैंड स्पेन और फिर दूसरे यूरोपियन देशों में चले जाएँगे. लेकिन स्पेन की पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स ने उन्हें वहीं रोक दिया. सेउटा से मेनलैंड स्पेन तक के सभी रास्तों पर कड़ी नज़र रखी जा रही थी.चौथा कारण लोकल लोगों का विरोध था. इतनी बड़ी संख्या में माइग्रेंट्स के आने से कई लोग नाराज़ थे. इस माहौल ने भी लोगों को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया.

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सेउटा इतना ज़रूरी क्यों है?

सेउटा स्पेन का एक छोटा सा शहर है, लेकिन यह अफ़्रीकी कॉन्टिनेंट पर मोरक्को से लगता है. यह यूरोपियन यूनियन की उन कुछ जगहों में से एक है जहाँ अफ़्रीका और यूरोप के बीच ज़मीनी बॉर्डर मिलता है. इस वजह से, अफ़्रीकी इसे यूरोप में घुसने का सबसे आसान रास्ता मानते हैं.

सेउटा अफ़्रीका में है, लेकिन यह स्पेन और यूरोपियन यूनियन (EU) का हिस्सा है. इसलिए, यहाँ पहुँचने वाले किसी भी व्यक्ति को यूरोपियन इलाके में माना जाता है. सेउटा पहुँचना यूरोप पहुँचने के बराबर नहीं है. यहां से, मेनलैंड स्पेन जाने के लिए समुद्री रास्ते से जाना पड़ता है, और बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के यह लगभग नामुमकिन है. इसीलिए हज़ारों लोग सेउटा पहुंचने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते.

बेहतर नौकरी, सुरक्षित ज़िंदगी और यूरोप में बसने की उम्मीद में, हर साल हज़ारों माइग्रेंट्स इस रास्ते से अंदर आने की कोशिश करते हैं.
सेउटा और मोरक्को के बीच लगभग 8 किलोमीटर लंबी हाई सिक्योरिटी फेंस है. कई माइग्रेंट्स इसे पार करने या काटने की कोशिश करते हैं, जो बहुत रिस्की है. ज़मीन के बॉर्डर पर कड़ी सिक्योरिटी के कारण, कई लोग समुद्र के रास्ते सेउटा पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पूरे कोस्टलाइन पर नज़र रखना काफ़ी मुश्किल है.

क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल वजह है?

एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि इतनी बड़ी संख्या में बॉर्डर पार करना सिर्फ़ आर्थिक मजबूरी की वजह से नहीं हो सकता. कई एनालिस्ट्स का कहना है कि स्पेन और मोरक्को के बीच बढ़ते डिप्लोमैटिक टेंशन और बॉर्डर मैनेजमेंट भी इस संकट की एक बड़ी वजह हो सकते हैं. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि मोरक्को ने बॉर्डर सर्विलांस में ढील दी, जिससे इतनी बड़ी भीड़ एक साथ सेउटा पहुंच गई. हालांकि, मोरक्को ने इस पर ऑफिशियली कोई कमेंट नहीं किया है.

आगे क्या होगा?

स्पेन ने सेउटा बॉर्डर पर सिक्योरिटी और बढ़ा दी है. आगे घुसपैठ रोकने के लिए समुद्री रास्ते पर फ्लोटिंग बैरियर लगाने का काम शुरू हो गया है. यूरोपियन यूनियन ने भी इस संकट पर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का फैसला किया है. यह घटना सिर्फ गैर-कानूनी माइग्रेशन की कहानी नहीं है. यह उन हजारों युवाओं की भी कहानी है जो बेहतर ज़िंदगी की तलाश में सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, लेकिन भूख, बंद बॉर्डर और कड़वी सच्चाई के सामने कुछ ही घंटों में उनका “यूरोप का सपना” टूट जाता है.

Tags: Migration CrisisSpain Ceuta Migration Crisis
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