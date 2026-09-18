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एक-एक कर 9 खूबसूरत युवतियों को किसने मारा? क्या हत्या से पहले किया गंदा काम; बढ़ गया सस्पेंस

South Africa: दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग के पास 9 युवतियों की एक-एक कर हत्या ने पुलिस को भी परेशान कर दिया है.

By: JP Yadav | Published: September 18, 2026 2:42:45 PM IST

एक-एक कर 9 खूबसूरत युवतियों को किसने मारा? क्या हत्या से पहले किया गंदा काम; बढ़ गया सस्पेंस
एक-एक कर 9 खूबसूरत युवतियों को किसने मारा? क्या हत्या से पहले किया गंदा काम; बढ़ गया सस्पेंस


दक्षिण अफ्रीका के बड़े शहरों में शुमार जोहान्सबर्ग से चौंकाने वाली खबर सामने आई हैं. शहर के पास 9 युवतियों/महिलाओं के शव मिले है. इससे आशंका जताई जा रही है कि सीरियल किलर  खुलेआम घूम रहा है. दक्षिण अफ़्रीकी पुलिस ने गुरुवार (17 सितंबर, 2026) को बताया कि जोहान्सबर्ग के पूर्व में स्थित एकुरहुलेनी में 9वीं महिला का शव मिला है.

पिछले 2 महीनों के दौरान इस इलाके में सभी 9 शव मिले हैं और पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या ये मौतें आपस में जुड़ी हुई हैं? अधिकारियों ने पहले कहा था कि पहली 8 हत्याओं में समानताएं इतनी चिंताजनक थीं कि सार्वजनिक चेतावनी जारी की जाए.

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इन घटनाओं के बाद एक बड़ी जांच शुरू हो गई है और दक्षिण अफ़्रीका में महिलाओं की हत्या और हिंसक अपराधों को लेकर चिंता फिर से बढ़ गई है. पुलिस ने कहा कि गुरुवार सुबह मिले इस नए शव के मामले को ‘एकुरहुलेनी में महिलाओं की मौत की जांच में शामिल किया जाएगा. पुलिस ने सोशल मीडिया पर शवों की तस्वीरें शेयर नहीं करने की चेतावनी दी है. 

एक महिला की नहीं हो पाई पहचान

उधर, प्रांतीय पुलिस कमिश्नर फ्रेड केकाना ने बताया कि एक राहगीर को निर्माण स्थल के पास महिला का शव मिला और उसने पुलिस को सूचना दी. उन्होंने बताया कि महिला की पहचान नहीं हो पाई है. उसकी उम्र लगभग 30 साल लग रही थी और उसके शरीर के एक तरफ चाकू का घाव था, साथ ही उसका गला भी कटा हुआ लग रहा था. फोरेंसिक जांचकर्ताओं ने अभी तक मौत का आधिकारिक कारण तय नहीं किया है.

पुलिस कर रही जांच

फ्रेंड केकाना ने बताया कि पुलिस अभी यह पता नहीं लगा पाई है कि क्या उसकी मौत अन्य मामलों से जुड़ी है और उन्होंने लोगों से जानकारी देने की अपील की.  डॉन पार्क, जोहान्सबर्ग का एक उपनगर है जहां गुरुवार को नौवां शव मिला था; वहां के निवासी इस घटना से हैरान थे. डॉन पार्क की निवासी नोमग्गिबेलो तशाबालाला ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सरकार उन लोगों को गिरफ्तार करके हमारी मदद करेगी जो ये हत्याएं कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा स्थिति असहनीय होती जा रही है. हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा. 

जांच कर रही विशेषज्ञों की टीम

विशेषज्ञों की एक मल्टी-डिसिप्लिनरी टीम जांच कर रही है. परिवारों को किसी भी लापता रिश्तेदार के बारे में तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए. अब तक  केम्पटन पार्क, पोमोना, क्लेविले, ओलिफेंट्सफोंटेन, रोड्सफील्ड, क्वाथेमा और डॉन पार्क सहित कई एकुरहुलेनी इलाकों में शव मिले हैं.

Tags: crime newshome-hero-pos-9
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