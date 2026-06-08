धरती से टकराएगा भीषण सौर तूफान, आसमान में दिखेगा सबसे दुर्लभ नजारा! नासा ने जारी किया अलर्ट; जानें क्या होगा

सूरज पिछले पूरे हफ़्ते से बेहद बेचैन रहा है. वह लगातार सुलग रहा है और एक के बाद एक चुंबकीय गैस के बादलों को अंतरिक्ष में इस तरह फेंक रहा है, जैसे कोई शहर बिना रुके आतिशबाज़ी कर रहा हो. 6 जून 2026 की सुबह यह लुका-छिपी थम गई, जब सूरज की सतह पर मौजूद ‘एक्टिव रीजन 4461’ में एक बड़ा विस्फोट हुआ. वैज्ञानिकों ने इसे M1.8 क्लास का सौर फ्लेयर माना है.

सूरज से एक बहुत तेज़ और शक्तिशाली तूफ़ान उठा है और सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है. यह तूफ़ान सोमवार, 8 जून, 2026 को किसी भी समय हमारे ग्रह से टकरा सकता है. वैज्ञानिकों के अनुसार, यह इस साल सूरज का सबसे ज़बरदस्त विस्फोट है. इस विस्फोट से अंतरिक्ष में चुंबकीय गैस का एक विशाल बादल बन गया है. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA इस घटना को लेकर हाई अलर्ट पर है.

इस खतरे को देखते हुए, मौसम वैज्ञानिकों ने एक मज़बूत ‘G3’ श्रेणी के जियोमैग्नेटिक तूफ़ान (भू-चुंबकीय तूफ़ान) की चेतावनी जारी की है. इस विस्फोट का सबसे अनोखा असर आसमान में दिखाई देगा; वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस तूफ़ान से उत्तरी भारत के पहाड़ी इलाकों के साथ-साथ यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी रंग-बिरंगी आकाशीय रोशनी जिसे ‘ऑरोरा’ कहते हैं, दिखाई दे सकती है.

फिलामेंट क्या है और क्यों है खास?

यह पूरी घटना सूरज के एक खास हिस्से से शुरू हुई, जिसे ‘एक्टिव रीजन 4461’ (Active Region 4461) के नाम से जाना जाता है. 6 जून, 2026 की सुबह इस इलाके में एक ज़बरदस्त विस्फोट हुआ. वैज्ञानिक भाषा में इसे ‘M1.8’ श्रेणी का सोलर फ्लेयर यानी मध्यम स्तर का सौर विस्फोट माना जाता है. विस्फोट के साथ ही, सूरज से एक बहुत घना और विशाल चुंबकीय फिलामेंट निकला. आप इस फिलामेंट की कल्पना बिजली से बने एक तैरते हुए पुल के तौर पर कर सकते हैं, जो बहुत ठंडी और घनी चुंबकीय गैस से भरा है. अभी यह फिलामेंट लगभग 1,400 किलोमीटर प्रति सेकंड की तेज़ रफ़्तार से सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है. इसका द्रव्यमान (mass) और रफ़्तार जितनी ज़्यादा होगी, इसका असर उतना ही ज़्यादा होगा.

क्या पृथ्वी की सुरक्षा कवच कमज़ोर पड़ जाएगी?

जब यह चुंबकीय बादल पृथ्वी तक पहुँचेगा, तो हमारा सुरक्षा कवच यानी मैग्नेटोस्फीयर (magnetosphere) इसका सामना करेगा. अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के अनुसार, तूफ़ान का असली असर एक खास चुंबकीय दिशा (Bz) पर निर्भर करता है. अगर इस तूफ़ान की चुंबकीय दिशा दक्षिण की ओर मुड़ती है, तो यह हमारे सुरक्षा कवच को कुछ समय के लिए भेद देगा.

एक बार जब सुरक्षा कवच भेद दिया जाएगा, तो सौर ऊर्जा सीधे हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाएगी. इससे आसमान में हरे, बैंगनी और लाल रंग की खूबसूरत रोशनी दिखाई देगी. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह तूफ़ान इतना शक्तिशाली है कि यह ‘G3’ से बढ़कर ‘G4’ यानी गंभीर श्रेणी का हो सकता है. अगर ऐसा होता है, तो उत्तरी भारत में रात के आसमान का रंग भी बदला हुआ दिख सकता है.

‘कैनिबल स्टॉर्म’ से क्या खतरा है?

इस हफ़्ते सूरज लगातार एक्टिव रहा है. इससे पहले, 3 जून को ‘एक्टिव रीजन 4455’ नाम की एक दूसरी जगह से कमज़ोर तूफ़ान उठे थे. अब चिंता यह है कि यह नया, बहुत तेज़ी से चलने वाला तूफ़ान अपने रास्ते में आने वाले पहले के धीमे तूफ़ानों से आगे निकल जाएगा. वैज्ञानिक भाषा में इसे ‘कैनिबल CME’ कहा जाता है, जिसमें तेज़ी से चलने वाला तूफ़ान अपने आगे चल रहे धीमे तूफ़ान को निगल जाता है. आपस में मिलने के बाद, जो तूफ़ान बनता है, वह कहीं ज़्यादा ज़ोरदार होता है.