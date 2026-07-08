लव पार्टनर के साथ डाइविंग के दौरान ऐसा क्या हुआ... कुछ घंटों बाद चली गई जान

अर्जेंटीना में एक डाइविंग इंस्ट्रक्टर पर गैर-इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया है, क्योंकि एक युवा टूरिस्ट की स्कूबा डाइविंग टेस्ट के दौरान मौत हो गई. 23 वर्षीय इन्फ्लुएंसर सोफिया डेवरीज़ की मौत देश के दक्षिण में पुंटा क्यूवास के तट पर अपने लव पार्टनर के साथ डाइविंग करते समय हो गई. वह एक इंटरनेशनल डाइविंग सर्टिफिकेट पाने की कोशिश कर रही थीं. उनके साथ सात अन्य गोताखोर भी थे. वो ‘हू शुन यू’ जहाज के मलबे के पास तैर रहे थे, जिसे अब एक अंडरवाटर पार्क में बदल दिया गया है.

इस ग्रुप को 26 साल के इंस्ट्रक्टर थियागो नहुएल पोकोवी लीड कर रहे थे. फरवरी में हुई इस युवा महिला की मौत के बाद उन पर गैर-इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया है. अभियोजकों का आरोप है कि पानी में विजिबिलिटी (दृश्यता) बहुत कम होने के कारण पूरे ग्रुप पर सीधे तौर पर नजर रखना मुश्किल हो गया था. जब ग्रुप समुद्र की तलहटी में पहुंचा तो सोफिया और उनके पार्टनर लियोनार्डो अलोंसो बिना किसी सीधी निगरानी के रह गए थे.

स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ समय बाद सोफिया को बेचैनी महसूस होने लगी और उन्होंने अपना रेगुलेटर हटा दिया. इस दौरान उनके पार्टनर ने उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन दुख की बात है कि उनकी ऑक्सीजन खत्म हो गई.

अर्जेंटीना नेवल प्रीफेक्चर को उनका शव 20 मीटर (66 फीट) की गहराई पर मिलने में दो दिन लग गए. वह इंटरनेशनल डाइविंग सर्टिफ़िकेट पाने की कोशिश कर रही थीं. लोकल मीडिया के अनुसार, स्कूबा डाइविंग उनका हमेशा से जुनून रहा था.

किसी और की भूमिका नहीं आई सामने

ऑटोप्सी से पता चला कि सोफिया की मौत डूबने से हुई थी और इसमें किसी और व्यक्ति की भूमिका का कोई संकेत नहीं मिला. लेकिन चुबुत के पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ऑफिस ने पोकोवी – जो ‘फ्रीडाइविंग पेटागोनिया’ के लिए काम करने वाले सर्टिफाइड डाइवर थे, पर ऐसे काम करने का आरोप लगाया जो डाइविंग इंस्ट्रक्टर की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले प्रोटोकॉल और सुरक्षा मानकों के खिलाफ थे.

अर्जेंटीना में गैर-इरादतन हत्या (manslaughter) एक ऐसा अपराध है जिसके लिए पांच साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है. इसके अलावा इस अपराध के दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को दस साल तक किसी भी सरकारी पद पर रहने से रोक दिया जाता है. पोकोवी ने मामले की सुनवाई में रिमोटली (दूर से) हिस्सा लिया, लेकिन गवाही नहीं दी. सोफिया की मौत में संभावित भूमिका के लिए उनकी और कंपनी दोनों की जांच की जा रही है.

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60 फीट गहराई में मिला शव

सोफिया ब्यूनस आयर्स के पश्चिमी उपनगर मोरेनो में रहती थीं. उन्होंने अर्जेंटीना यूनिवर्सिटी ऑफ़ एंटरप्राइज़ से सोशल कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशंस में डिग्री हासिल की थी. मौत के समय वह नेशनल टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री के लिए पढ़ाई कर रही थीं। सोफिया अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स के एक उपनगर में रहती थीं. फरवरी में हुई घटना के बाद बचाव दल को उनका शव खोजने में दो दिन लग गए. वह अपने पार्टनर लियोनार्डो अलोंसो के साथ यात्रा पर गई थीं. उनका शव पानी की सतह से 60 फ़ीट से ज़्यादा गहराई में मिला.

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सोशल मीडिया पर शेयर करती थी फोटो

उन्होंने ‘स्टोरीज फॉर इनक्विजिटिव माइंड्स’ (Stories for Inquisitive Minds) नाम की एक किताब लिखी थी और अपने पार्टनर की कंपनी में कम्युनिकेशन का काम करती थीं. सोफिया मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर अपने काम और अपनी यात्राओं की तस्वीरें और वीडियो शेयर करती थीं.