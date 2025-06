‘यह सब अतीत की बातें हैं…’ पाकिस्तानी नेता ने दुनिया के सामने खोली अपने देश की पोल, Video देख सिर पकड़ लेंगे पीएम सहबाज

Pakistani Senator Sherry Rehman : स्काई न्यूज की पत्रकार याल्दा हकीम के साथ एक साक्षात्कार में, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सीनेटर शेरी रहमान ने अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के आतंकी समूहों के साथ अतीत की परेशानियों को स्वीकार किया, जिसमें इसकी सीमाओं के भीतर संचालित संगठनों के साथ राज्य के संबंधों के बारे में लंबे समय से चली आ रही चिंताएं भी शामिल हैं।

साक्षात्कार, जिसमें हाल ही में पाकिस्तान को FATF की ग्रे सूची से हटाए जाने पर चर्चा की गई, तब चर्चा का विषय बदल गया जब बातचीत आतंकवाद पर देश के पिछले रिकॉर्ड और चरमपंथी तत्वों को पनाह देने में कथित मिलीभगत पर आ गई।

पाकिस्तान के रिकॉर्ड के बारे में सवालों का जवाब देते हुए, रहमान ने कहा “आप अतीत के बारे में बात करते रहते हैं, यह सब अतीत की बातें हैं। अब पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और एक बदला हुआ देश बन चुका है।

उनकी टिप्पणी इस बात पर चर्चा के दौरान आई कि पाकिस्तान को 2022 तक वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) की ग्रे सूची में क्यों रखा गया था, और 26/11 मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ता साजिद मीर जैसे व्यक्तियों ने पाकिस्तान को इससे बाहर निकलने में देरी करने में क्या भूमिका निभाई।

हकीम ने आतंकवाद के प्रति पाकिस्तान की पिछली सहिष्णुता पर जोर देते हुए कहा कि साजिद मीर को देश में अपनी मौजूदगी के बारे में कई वर्षों तक इनकार करने के बाद ही गिरफ्तार किया गया था।

