Singapore Father Jail Sentence: बच्चों को अनुशासन सिखाने की जिम्मेदारी माता-पिता की होती है, लोकिन जब सजा देने का तरीका ही उनके लिए मानसिक और शारीरिक नुकसान का कारण बन जाए, तो यह गंभीर चिंता का विषय बन जाता है. सिंगापुर में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपने 9 साल के बेटे को बिना कोई कपड़ा पहने घर की लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर उतार दिया. इतना ही नहीं, उसने अपनी 7 साल की बेटी से इस घटना का वीडियो भी बनवाया. जिसपर अब अदालत ने पिता को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर पिता ने अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों किया?

झूठ बोलने पर बेटे को मिली शर्मनाक सज़ा

द स्ट्रेट्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना सितंबर 2025 में हुई थी. 40 साल का आरोपी, जो सिंगापुर का रहने वाला है, अपने दो बच्चों के साथ आठवीं मंज़िल के फ्लैट में था. उसका 9 साल का बेटा किसी बात पर झूठ बोल रहा था. गुस्सा होकर पिता ने उसे सज़ा देने का फैसला किया. आरोपी ने अपने बेटे को सारे कपड़े उतारने और फिर बिना कपड़ों के कॉरिडोर से होते हुए लिफ्ट तक जाने का आदेश दिया.

उसे लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर तक जाना था. इस दौरान, पिता ने अपनी 7 साल की बेटी से पूरी घटना रिकॉर्ड करने को कहा. पिता के कहने पर, बच्चा बिना कपड़ों के कॉरिडोर से होते हुए लिफ्ट तक गया. उस समय लिफ्ट में दो और लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने बच्चे को इस हालत में देखा. बच्चा फिर घर लौट आया. घटना के बारे में पता चलने पर, पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की.

चेतावनी दिए जाने के बावजूद उसने अपनी बेटी के साथ मारपीट की

पुलिस कार्रवाई के बाद आरोपी को ज़मानत मिल गई. हालांकि अधिकारियों ने उसे चेतावनी दी थी कि वह भविष्य में बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार न करे, लेकिन उसने करीब एक महीने बाद फिर वही हरकत की. अक्टूबर 2025 में, आरोपी अपनी बेटी के साथ चांगी एयरपोर्ट पर था. घटना के दौरान, बच्ची ने उल्टी कर दी. जब वह कारण नहीं बता पाई, तो पिता को गुस्सा आ गया. आरोप है कि उसने पहले उसे थप्पड़ मारा और फिर घूंसे मारे. इस घटना ने आरोपी के खिलाफ मामला और बढ़ा दिया. उसने कोर्ट में बच्चों के शोषण के आरोपों में अपना जुर्म कबूल कर लिया.

कोर्ट ने छह महीने की सज़ा क्यों दी?

26 नवंबर को, कोर्ट ने आरोपी को छह महीने जेल की सज़ा सुनाई. सरकारी वकील कैरोलीन लिम ने नौ महीने की सज़ा की मांग की थी. उन्होंने तर्क दिया कि पिता ने जानबूझकर ऐसी सज़ा चुनी, जिससे बच्ची को सबके सामने बेइज्जत किया गया. डिस्ट्रिक्ट जज एडी थाम ने भी इस घटना से हुए इमोशनल नुकसान को माना. कोर्ट ने वीडियो की रिकॉर्डिंग को भी एक गंभीर वजह माना.

जज के मुताबिक, यह रिकॉर्ड बच्ची के लिए भविष्य में बेइज्जती और मानसिक परेशानी का कारण बन सकता है. आरोपी को 15,000 सिंगापुर डॉलर के बॉन्ड पर ज़मानत मिल गई है. वह 1 दिसंबर से जेल की सज़ा काटना शुरू करेगा. कोर्ट ने बच्चों की पहचान छिपाने के लिए पिता का नाम जारी नहीं किया है.