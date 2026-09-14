गर्लफ्रेंड को कोर्ट में घसीटना पड़ा भारी: पाई-पाई का हिसाब वसूलने चला था प्रेमी, जज ने जमकर लगाई क्लास, जेब और कट गई!

Indian Origin Ceo Loses Lawsuit Against Girlfriend: सालों तक लव रिलेशनशिप में रहने के दौरान कपल्स एक-दूसरे पर दिल खोलकर प्यार लुटाते हैं, महंगे गिफ्ट्स देते हैं, आलीशान जगहों पर घूमते हैं और अपनी हर खुशी-गम शेयर करते हैं. कई रिश्ते तो मुकम्मल होकर शादी के बंधन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कई बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है और आपसी अनबन या धोखे की वजह से बात ब्रेकअप तक आ पहुंचती है. आमतौर पर ब्रेकअप के बाद लोग अपनी पुरानी मोहब्बत और कड़वी यादों को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हो जब कोई आशिक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद उस पर खर्च किया गया एक-एक पाई का हिसाब मांगने लगे?

जी हां, ऐसा ही एक हैरान करने वाला और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां TCI एक्सप्रेस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और इंडियन-ओरिजिन के सीईओ चंदर अग्रवाल ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड फेलिक्स ली पर ब्रेकअप के बाद ऐसा ही कानूनी शिकंजा कसा. चंदर अग्रवाल ने सिंगापुर की हाईकोर्ट में केस ठोक दिया कि उन्होंने रिश्ते के दौरान अपनी गर्लफ्रेंड पर करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपए (3,70,000 डॉलर) जो खर्च किए थे, वे कोई तोहफे नहीं बल्कि ‘इंटरेस्ट-फ्री लोन’ यानी कर्ज थे, जो उसे वापस लौटने होंगे.

लेकिन सिंगापुर हाईकोर्ट के सीनियर जज ली सियू किन ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सीईओ साहब के दावों की हवा निकाल दी और साफ कर दिया कि प्यार में दिए गए गिफ्ट्स लोन नहीं होते, जिससे कोर्ट ने उनका केस खारिज कर दिया और उन्हें एक्स गर्लफ्रेंड की लीगल कॉस्ट चुकाने का फरमान सुना दिया.

फ्लाइट में हुई थी मुलाकात, फिर प्यार में लुटाया खजाना

इस हाई-प्रोफाइल लव स्टोरी की शुरुआत साल 2019 में एक फ्लाइट के सफर के दौरान हुई थी. धीरे-धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ीं और सितंबर 2022 में दोनों रोमांटिक रिलेशनशिप में आ गए. सीईओ चंदर अग्रवाल अपनी गर्लफ्रेंड फेलिक्स ली पर इस कदर फिदा थे कि उन्होंने प्यार में पानी की तरह पैसा बहाया.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, चंदर ने फेलिक्स को हर्मीस (Hermes), डिऑर (Dior) और प्राडा (Prada) जैसे दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड्स के लग्जरी बैग्स और आइटम्स गिफ्ट किए. इतना ही नहीं, दोनों ने फर्स्ट-क्लास उड़ानों में बैठकर दुनिया के कई देशों की महंगी यात्राएं कीं, महिला के लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरे गए, अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड से उसके पर्सनल खर्चे उठाए गए और स्टैनफोर्ड-NUS के एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की भारी-भरकम फीस भी चंदर ने ही चुकाई.

हद तो तब हो गई जब चंदर ने फेलिक्स के फ्लैट को ‘स्पिरिचुअली हार्मोनाइज’ यानी वास्तु दोष से मुक्त कराने के लिए एक फेंगशुई मास्टर पर भी करीब 17,000 सिंगापुरी डॉलर उड़ा दिए. बाद में कोर्ट में अजीब दलील देते हुए चंदर ने कहा कि चूंकि वह भारतीय हैं और फेंगशुई में विश्वास नहीं करते, इसलिए उनके द्वारा की गई पेमेंट को लोन मानना चाहिए, जिसे जज ने सिरे से खारिज कर दिया.

बेवफाई का शक और दिसंबर 2023 में आया कड़वा अंत

यह खूबसूरत लव स्टोरी ज्यादा दिनों तक परवान नहीं चढ़ पाई और दिसंबर 2023 आते-आते दोनों के बीच दूरियां आ गईं. वजह यह थी कि चंदर अग्रवाल को अपनी गर्लफ्रेंड फेलिक्स ली पर शक था कि वो किसी दूसरे शख्स के साथ रिलेशपशिप में हैं और उनके साथ चीटिंग कर रही हैं. शक की सुई इतनी गहरी हुई कि देखते ही देखते रिश्ता पूरी तरह से टूट गया और नौबत ब्रेकअप तक आ पहुंची. रिश्ता खत्म होने के बाद जहां दोनों को अपनी राहें अलग कर लेनी चाहिए थी, वहीं चंदर अग्रवाल के दिल में प्यार की जगह नफरत और बदले की आग सुलगने लगी.

प्यार में ‘स्मार्ट’ सीईओ, ब्रेकअप के बाद हो गए थे ‘कड़वे’

जब मामला सिंगापुर की हाईकोर्ट में पहुंचा, तो चंदर अग्रवाल ने अदालत में एक हाथ से लिखा हुआ एग्रीमेंट पेश किया, जिस पर फेलिक्स के इनिशियल्स होने का दावा किया गया, हालांकि लड़की ने किसी भी समझौते पर साइन करने से साफ इनकार कर दिया. सिंगापुर हाईकोर्ट के सीनियर जज ली सियू किन ने इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए बहुत ही दिलचस्प और चुभने वाला कमेंट किया.



जज ने अपने फैसले में कहा कि जब यह रिश्ता चल रहा था, तब चंदर अग्रवाल अपनी गर्लफ्रेंड पर पूरी तरह ‘स्मार्ट’ यानी फिदा थे और उन्होंने अपनी मर्जी से और अपनी खुशी से उस पर पानी की तरह पैसे बहाए थे. जज ने यह भी नोट किया कि कई बार तो फेलिक्स खुद ये महंगे गिफ्ट्स लेने में झिझकती थी, लेकिन चंदर खुद उसे जबरन तोहफे देते थे.

तोहफे को लोन नहीं मान सकते, सीईओ पर कसा शिकंजा

जज ने अपने फैसले में इस बात पर भी हैरानी जताई कि एक साल से ज्यादा चले इस अफेयर के दौरान दोनों के बीच हजारों व्हाट्सएप मैसेज एक्सचेंज हुए, लेकिन चंदर कोर्ट में ऐसा एक भी लिखित सबूत या मैसेज पेश नहीं कर पाए जिससे यह साबित हो सके कि उन्होंने कभी फेलिक्स को पैसे उधार दिए थे या लड़की ने कभी लोन की मांग की थी. जज ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जब रिश्ता खटास के साथ खत्म हुआ, तो चंदर अग्रवाल पूरी तरह से ‘कड़वे’ (Embittered) हो चुके थे और हर हाल में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बदला लेकर उससे पैसे वसूलने पर उतारू थे.

आखिरकार अदालत ने फैसला सुनाया कि वे सारे पैसे और लग्जरी खर्चे ‘गिफ्ट्स’ यानी तोहफे थे, न कि कोई लोन. कोर्ट ने चंदर अग्रवाल का केस खारिज करते हुए उन्हें करारा झटका दिया और आदेश दिया कि वे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड फेलिक्स ली को उसके कानूनी खर्चे भी चुकाएं.

अब यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिस पर लोग बहस कर रहे हैं कि ब्रेकअप के बाद रिश्तों में दिए गए महंगे तोहफ़ों या खर्चों को कोर्ट के जरिए वापस मांगना सही है, या प्यार के लेन-देन का हिसाब लगाना मोहब्बत की तौहीन है?

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