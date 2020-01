नई दिल्ली. Sikh Man killed In Pakistan: पाकिस्तान में सिख समुदाय पर हमले की एक और बड़ी खबर आई है जिसमें पाकिस्तान के पहले सिख न्यूज एंकर हरमीत सिंह के भाई परविंदर सिंह की पेशावर में अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी है. इस घटना के बाद पाकिस्तान में सिख समुदाय के लोग भय और आतंक के साये में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. पाकिस्तान में बीते 4 दिनों में सिख समुदाय के खिलाफ हेट क्राइम की यह दूसरी घटना है. इससे पहले ननकाना साहिब इलाके में एक गुरुद्वारे पर हमला कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया था.

भारत में पाकिस्तान में सिखों पर बढ़ रहे जुल्म की घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए पाक की इमरान खान सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है. रविवार शाम विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि हाल के दिनों में पाकिस्तान में सिख और गुरुद्वारे पर हुए हमले निंदनीय हैं और इसपर तत्काल रोक लगाने के साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.

परविंदर सिंह की लाश रविवार को पेशावर स्थित एक पुलिस स्टेशन के पास मिली. मृतक के भाई हरमीत सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 25 वर्षीय हरविंदर सिंह मलेशिया में बिजनेस करता था और काम के सिलसिले में एक महीने पहले पेशावर आया था. उन्होंने कहा कि परविंदर सिंह की अगले फरवरी में शादी होने वाली थी और शॉपिंग के लिए वह घर से बाहर निकला था, तभी किसी अज्ञात ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी. पेशावर के एसएसपी ने मामले की जांच की बात कही है.

MEA: India calls upon the Government of Pakistan to stop prevaricating & take immediate action to apprehend & give exemplary punishment to the perpetrators of these heinous acts. https://t.co/bEKU34REsF

— ANI (@ANI) January 5, 2020