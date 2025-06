Shubhanshu Shukla Space Mission: भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और तीन अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की अंतरिक्ष स्टेशन एक्सिओम-4 की ऐतिहासिक यात्रा एक बार फिर स्थगित हो गई है। इस मिशन के तहत उन्हें अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) भेजा जाना था। स्पेसएक्स कंपनी ने यह जानकारी दी है।

स्पेसएक्स कंपनी ने बताया कि रॉकेट के एक हिस्से में लिक्विड ऑक्सीजन (एलओएक्स) का रिसाव पाया गया है, जिसके कारण प्रक्षेपण स्थगित कर दिया गया है। रॉकेट के निरीक्षण के दौरान यह रिसाव सामने आया। अब तकनीकी टीम इस समस्या को ठीक कर रही है। मरम्मत पूरी होने और प्रक्षेपण की अनुमति मिलने तक कोई नई तारीख नहीं दी जाएगी।

Standing down from tomorrow’s Falcon 9 launch of Ax-4 to the @Space_Station to allow additional time for SpaceX teams to repair the LOx leak identified during post static fire booster inspections. Once complete – and pending Range availability – we will share a new launch date pic.twitter.com/FwRc8k2Bc0

— SpaceX (@SpaceX) June 11, 2025