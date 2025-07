मुस्कुराता चेहरा, आंखों में खुशी… अंतरिक्ष से 18 दिन बाद धरती पर लौटे शुभांशु शुक्ला की पहली तस्वीरें आईं सामने, देखकर गर्व से भर उठेंगे आप

Shubhanshu Shukla Return: भारत के लाल और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सिओम-4 मिशन में शामिल तीन अन्य लोग अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर 18 दिनों के प्रवास और 22.5 घंटे की यात्रा के बाद मंगलवार को धरती पर लौट चुके हैं। सभी अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर ड्रैगन अंतरिक्ष यान कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में उतरा। अंतरिक्ष से लौटे शुभांशु शुक्ला की पहली तस्वीरें सामने आई हैं।

मिशन पायलट शुभांशु शुक्ला अपने सफर के बाद ड्रैगन अंतरिक्ष यान से मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बाहर निकले। उन्होंने पूरे 18 दिनों बाद गुरुत्वाकर्षण का अनुभव किया। चारों अंतरिक्ष यात्री ड्रैगन अंतरिक्ष यान से बाहर आ गए हैं। सबसे पहले कमांडर पैगी व्हिटसन गन अंतरिक्ष यान से बाहर आईं और फिर मिशन पायलट शुभांशु शुक्ला बाहर आए।

पृथ्वी पर लौटने के बाद, अब शुभांशु शुक्ला और एक्स-4 टीम को 10 दिनों तक आइसोलेशन में रहना होगा। उसके बाद ही उनका सामान्य जीवन शुरू हो पाएगा। रविवार (13 जुलाई 2024) को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर विदाई समारोह में शुभांशु शुक्ला ने कहा, “जल्द ही धरती पर मिलते हैं।” शुक्ला, राकेश शर्मा के बाद 1984 में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। एक्सिओम-4 मिशन के साथ, भारत, पोलैंड और हंगरी चार दशक से भी ज़्यादा समय के बाद अंतरिक्ष में लौटे हैं।

Group Captain Shubhanshu Shukla and Axiom-4 crew assisted out of the Dragon Spacecraft onto the recovery vehicle, after their return to earth from the International Space Station 18 days later #AxiomMission4

