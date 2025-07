London Plane Crash : हादसे के दौरान पायलट का परिवार था वहीं मौजूद, टेकऑफ से पहले बच्चों को किया था बाय-बाय

London Plane Crash : रविवार को लंदन के साउथेंड हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एक छोटा यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे आसमान में आग का एक विशाल गोला उठ गया। इस घटना का एक दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया है। अब इस हादसे से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है कि इस हादसे से कुछ ही पल पहले पायलट ने बाहर खड़े बच्चों की तरफ हाथ हिलाया था।

कुछ ही मिनट बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। खबरों के मुताबिक, इस विमान के पायलट ने कुछ मिनट पहले ही बच्चों को हाथ हिलाकर इशारा किया था और अगले ही पल उनकी मौत हो गई।

12 मीटर लंबे इस विमान में 9 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार हो सकते थे। हालांकि विमान में सवार लोगों की सही संख्या का अभी तक पता नहीं चल पाया । साउथएंड में यह बीचक्राफ्ट विमान दुर्घटना का दूसरा मामला है; इससे पहले 1987 में भी ऐसा ही हुआ था।

नीदरलैंड के लेलीस्टेड जा रहा बीच B200 सुपर किंग एयर विमान शाम 4 बजे टेकऑफ दौरान क्रैश हो गया, और एक बड़े आग के गोले में तब्दील हो गया। आपातकालीन सेवाएँ घटनास्थल पर मौजूद हैं और अधिकारियों ने घटनास्थल के नज़दीक होने के कारण रोचफोर्ड हंड्रेड गोल्फ क्लब और वेस्टक्लिफ रग्बी क्लब को खाली करा लिया है। इसकी वेबसाइट के अनुसार, रविवार दोपहर हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली चार उड़ानें रद्द कर दी गई हैं।

