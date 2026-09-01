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पाकिस्तान की फिर हुई इंटरनेशनल ‘बेइज्जती’ पुतिन से बात करने को पीछे-पीछे दौड़े शहबाज; Video Viral

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने किर्गिस्तान के बिश्केक में SCO समिट में ग्रुप फ़ोटो के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से थोड़ी बातचीत करने की कोशिश की.

By: JP Yadav | Published: September 1, 2026 2:46:15 PM IST

पाकिस्तान की फिर हुई इंटरनेशनल 'बेइज्जती' पुतिन से बात करने को पीछे-पीछे दौड़े शहबाज; Video Viral
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शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समिट में शामिल होने वाले नेताओं के किर्गिस्तान के बिश्केक में औपचारिक ग्रुप फ़ोटो के लिए इकट्ठा होने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर तेजी से बढ़ते दिखे. जैसे ही ग्रुप फ़ोटो पूरी हुई और पुतिन पोडियम से आगे बढ़ने लगे तो शहबाज़ शरीफ़ रूसी राष्ट्रपति के पास गए और उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश करते दिखे. इसके बाद दोनों साथ खड़े हुए और थोड़ी देर बात की. वीडियो में कैद हुई यह बातचीत तब हुई जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ग्रुप फ़ोटो के लिए दूसरे नेताओं के साथ जुड़ने से पहले हाथ मिलाया और कुछ बातें कीं.

फोटो खिंचवाने से पहले पुतिन ने पीएम मोदी का अभिवादन भी किया था. भारतीय प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले ही बिश्केक में रूसी राष्ट्रपति के साथ एक अहम द्विपक्षीय बैठक की थी, जिसमें दोनों ने भारत-रूस संबंधों के साथ-साथ व्यापार, निवेश, ऊर्जा और उर्वरक सुरक्षा पर चर्चा की थी. पीएम मोदी ने इस बैठक में रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की अपनी अपील को भी दोहराया. उन्होंने कहा कि संघर्ष में बिताया गया हर दिन मानवता को पीछे धकेलता है और दोनों पक्षों से कभी नहीं खत्म होने वाले युद्ध से शांति की ओर बढ़ने का आग्रह किया.

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मोदी  और पुतिन के बीच अच्छी समझ

पीएम मोदी और पुतिन की यह मुलाकात रूसी राष्ट्रपति की इस महीने के आखिर में होने वाली भारत यात्रा से पहले हुई, जो सालाना ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन के लिए होगी. दोनों नेताओं ने सोमवार को बिश्केक में वर्ल्ड नोमैड गेम्स के उद्घाटन समारोह के लिए पुतिन की लिमोज़ीन में एक साथ यात्रा भी की.

पीएम मोदी का मिला बड़ा सम्मान

SCO शिखर सम्मेलन ने भारत, चीन, रूस और पाकिस्तान सहित 10 सदस्य देशों के नेताओं को एक साथ लाया है. यह ऐसे समय में हो रहा है जब भू-राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं और क्षेत्रीय सुरक्षा, कनेक्टिविटी और सहयोग पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है. शिखर सम्मेलन स्थल पर पीएम मोदी को ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची का हाथ मिलाकर अभिवादन करते और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ गर्मजोशी भरा पल साझा करते हुए भी देखा गया, कार्यक्रम के दौरान दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को गले भी लगाया.

यह भी पढ़ें:  पीएम मोदी की किस बात पर तिलमिला उठे पुतिन, टेबल पर पटका माइक; गुस्से में कहा- Thanks मिस्टर प्राइम मिनिस्टर

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Tags: Putin
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