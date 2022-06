नई दिल्ली, राजनीतिक संकट के बाद अब एक बार फिर पाकिस्तान आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है. जहां देश में कई मूलभूत वस्तुओं की कमी इस बात की ओर इशारा करती है. इसी बीच भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सियासत पर इस साल बैठने वाले नवनियुक्त प्रधानमंत्री इस स्थिति पर क्या कहते हैं आइये आपको बताते हैं. उन्होंने देश में बढ़ रही पेट्रोल डीज़ल की कीमतों को लेकर एक ट्वीट किया है.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने इस समय देश में बढ़ते पेट्रोल डीज़ल के संकट को लेकर पिछली सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया है. एक ट्वीट के माध्यम से पीएम शरीफ ने कहा, “पेट्रोल-डीज़ल की क़ीमतों में हुई वृद्धि के कारण देश पर जो असर पड़ेगा, उससे हम भलि-भांति परिचित हैं. पूर्व सरकार की आईएमएफ़ डील (इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड) के कारण सरकार के पास पेट्रोल -डीज़ल के दाम बढ़ाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था. हालांकि हम जल्दी ही इस चुनौती से बाहर आ जाएंगे.”

I wonder whether those who struck the worst ever deal with IMF & took patently bad economic decisions have the conscience to face the truth. How can they pretend to be innocent when what the nation is going through is clearly their doing? Details soon https://t.co/6Cjeimgfd1

— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 16, 2022