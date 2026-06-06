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US News: पेड़ों की परछाई ने कैसे करवा दी लड़की से हत्या? कोर्ट में दास्ता सुनाते हुए रो पड़ी वह

US News: फ्लोरिडा कोर्ट को बताया गया कि पीड़िता से टकराने से कुछ सेकंड पहले ही जोन्स एक गोलचक्कर (roundabout) से निकलने के बाद लेन बदल रही थीं.

By: JP Yadav | Published: June 6, 2026 2:32:17 PM IST

फ्लोरिडा में कैसे एक पेड़ की परछाई बनी बुजुर्ग की मौत की वजह
फ्लोरिडा में कैसे एक पेड़ की परछाई बनी बुजुर्ग की मौत की वजह


US News: 22 साल की छात्रा ने रोते हुए इस बात से इन्कार किया कि फ्लोरिडा से घर लौटने के कुछ घंटे बाद अच्छी रोशनी वाली सड़क पर डॉग वॉकर को टक्कर मारकर मारने के समय वह सुस्ती (नींद या थकान के कारण) में थी. एक ‘सुस्त’ छात्रा जूरी को यह बताते हुए रो पड़ी कि उसने उस डॉग वॉकर को ‘नहीं देखा’ जिसे उसने पैदल यात्रियों के लिए बने क्रॉसिंग पर टक्कर मारकर मार डाला. 22 साल की मेगन जोन्स ने जूलिया प्रिचर्ड को तब टक्कर मारी जब वह नीले मेटल वॉकर का इस्तेमाल करते हुए ठीकठाक रोशनी वाली सड़क पार कर रही थीं.

उधर, कार्डिफ़ क्राउन कोर्ट को बताया गया कि छात्रा दुर्घटना से एक दिन पहले ही फ्लोरिडा की छुट्टी से लौटी थी और अपने पिता को काम पर छोड़ने जा रही थी. कोर्ट को बताया गया कि गाड़ी चलाते समय जोन्स का ध्यान भटक गया था और उन्हें मिस प्रिचर्ड का पता तब तक नहीं चला जब तक कि वह उनकी विंडस्क्रीन से नहीं टकरा गईं. CCTV फुटेज में पीड़िता को शॉर्ट्स पहने हुए अपने कुत्ते को सुबह-सुबह टहलाने के लिए घर से निकलते हुए दिखाया गया. जोन्स ने यात्रा के कारण ‘सुस्त’ होने से इन्कार किया और कहा कि वह नौ घंटे की उड़ान के दौरान सोई थीं और घर पर रात 9 बजे से सुबह 4.55 बजे के बीच भी सोई थीं.

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पेड़ों की परछाई बनी बाधी

इस पर अभियोजक जोश स्काउलर ने कहा कि मिस प्रिचर्ड को सितंबर 2023 में साउथ वेल्स के ब्रिजेंड में ‘रोशनी वाले’ क्रॉसिंग पर टक्कर मारी गई थी. 22 साल की मेगन जोन्स ने एक पैदल यात्री को तब टक्कर मारी जब वह नीले मेटल वॉकर का इस्तेमाल करते हुए ‘अच्छी रोशनी’ वाली सड़क पार कर रही थीं. गवाही देते हुए, जोन्स ने दावा किया कि क्रॉसिंग के पास पहुंचते समय ‘पेड़ों की परछाई’ ने उनके देखने में बाधा डाली थी, लेकिन मिस्टर स्काउलर ने कहा कि यह ‘पूरी तरह से अप्रासंगिक’ था क्योंकि वे उस क्रॉसिंग तक नहीं पहुंचे थे जहां मिस प्रिचर्ड को टक्कर मारी गई थी. 

5 दिन बाद हुई महिला की मौत

उधर, जोन्स ने बताया कि उनके कपड़े बहुत गहरे रंग के थे और वह कद में बहुत छोटी थीं. पहले तो मुझे लगा कि वह कोई छोटा बच्चा है.  सिर में गंभीर चोट लगने के कारण पांच दिन बाद अस्पताल में मिस प्रिचर्ड की मौत हो गई. इस पर जोन्स ने कहा कि मुझे बहुत दुख और परेशानी हुई कि इस महिला की मौत हो गई. जोन्स ने दावा किया कि उन्होंने मिस प्रिचर्ड को तब तक नहीं देखा जब तक कि वह उनके पिता को ट्रेन स्टेशन ले जाते समय उनकी सिट्रोएन (Citroen) कार की विंडस्क्रीन से नहीं टकरा गईं,

Tags: US News
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